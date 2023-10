Laura Basuki Terima Penghargaan Asia Wide Awards di Busan International Film

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Laura Basuki baru saja menerima penghargaan di ajang Marie Claire Asia Star Awards yang merupakan bagian dari Busan International Film 2023.

Kabar gembira itu disampaikannya dalam akun instagramnya.

Dia meraih penghargaan Asia Wide Award dalam ajang Marie Claire Asia Star Awards 2023 yang digelar pada hari kedua Busan International Film Festival (BIFF) 2023 tersebut.

Selain Laura Basuki, penghargaan yang sama juga diberikan pada D.O EXO. D.O.

"Thank you Marie Claire Asia Star Awards and Busan International Film Festival for the recognition and appreciation," tulis Laura yang hadir dalam dan Marie Claire Asia Star Awards with BIFF 2023 itu.

Saat menghadiri acara tersebut, Laura tampil cantik dan elegan mengenakan gaun koleksi dari Chanel berwarna putih dengan tali satu berwarna hitam dan aksen di bagian pinggul juga berwarna hitam.

Dalam momen itu, dia hadir bersama aktor Reza Rahadian.

Dia juga tampil bersama dengan para pemain film 24 Jam Bersama Gaspar.

Laura Basuki lahir 9 Januari 1988 adalah pemeran dan model Indonesia keturunan Jawa, Tionghoa, dan Vietnam.

Dia memulai kariernya dengan menjadi seorang model video klip singel grup musik Nidji yang berjudul "Hapus Aku" pada tahun 2006.

Laura melakukan debut aktingnya pada tahun 2008 melalui film Gara-Gara Bola yang mengantarkannya pada penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik serta Terfavorit pada Indonesian Movie Awards 2009.

Laura meraih Silver Bear untuk Best Supporting Performance pada Festival Film Internasional Berlin tahun 2022 atas penampilannya dalam film Before, Now & Then.

Dia merupakan salah satu aktris yang memenangkan Piala Citra kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik bersamaan dengan pemeran utama pria dalam film yang sama yakni bersama Reza Rahadian pada tahun 2010 untuk film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta.

Laura memenangkan Piala Citra keduanya sepuluh tahun kemudian atas perannya sebagai Susi Susanti dalam Susi Susanti: Love All.

Film terbarunya dalah Sleep Call yang baru saja turun dari bioskop dan banyak mendapat pujian penonton

