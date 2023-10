Daftar Film Tayang di Madani Internasional Festival Film, Jangan Ketinggalan!

Bisnis.com, JAKARTA – Dengan mengangkat tema “Buhul atau Ikatan” Madani Internasional Film Festival resmi dibuka pada tanggal 7-12 Oktober 2022, dengan menghadirkan puluhan film terpilih.

Madani Internasional Film Festival merupakan festival film internasional tahunan yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia, baik umat Islam mayoritas maupun minoritas.

Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 dan mendapat antusias masyarakat. Pada tahun ini Madani Internasional Film Festival akan menayangkan 75 film dari 26 negara.

Baca Juga Kopi Sianida Geger Lagi, Lemkapi Minta Netizen Tak Terpengaruh Film Dokumenter

Berikut daftar film yang akan tayang di Madani Internasional Festival Film :

1. Program Madani Short

Progam ini merupakan program kompilasi film non-kompetisi yang merangkum kisah sehari-hari muslim dari seluruh dunia dalam menghadapi realitas kehidupan.

Adapun film-film pada program Madani Short sebagai berikut:

• Boycott

• Berpulang (For Those Left Behind)

• Dark But Bright

• Spoon

• Sa Pu Nama Moses

• Mabbere

• Fatih The Conqueror

• Feather

• Not Yours

• Failed

• Nobody Wanst The Night

Baca Juga Laura Basuki Terima Penghargaan Asia Wide Awards di Busan International Film

2. Program Puan Madani

Program ini akan membeberkan, membahas serta mengajak penonton untuk menrasakan keresahan dan merayakan perjuangan-perjuangan perempuan diseluruh dunia. Film-film yang ditayangkan dalam program ini akan mengambil sudut pandang perempuan dengan latar masyarakat muslim.

• Visiting Linda

• Like A Fish On The Moon

• Aminalia

• Mrs. Iran’s Husband

• Sira

3. Madani Kids

Madani Kids adalah program yang menanyangkan ragam film bagi seluruh kalangan yang diwujudkan dalam program Madani. Berikut film-film yang akan tayang :

Baca Juga Tak Hanya Petualangan Sherina 2, Ini Film Indonesia dengan Jumlah Penonton Tertinggi

• Si Juki The Movie : Panitia Hari Akhir

• The Weather Within

• Melius Vivere : Ucup’s Ideal Planet

• Against The Wind

• Pivot

4. East Cinema

Program ini memberikan pengalaman serta sudut pandangan baru untuk melihat timur lebih dekat. Berikut judul-judul film yang akan tayang :

• Baghdad Graphic

• Blue Poetry

• If Only It Where The Rain

• Twasilih

• Killing Bagheera

5. Rainkai.id Film Compilation

Koleksi film digital Nasional sebagai jendela tayang Indonesia. Berikut judul-judul film yang akan tayang :

• The Jack

• Pulang Sebelum Berangkat

• Marbut

• Sejauh Isya dan Subuh

• Untukmu Agamamu, Untukkulah Agamaku

6. Madani Classic

Program ini diadakan sebagai refleksi identitas untuk menengok sejarah panjang kebudayaan muslim. Berikut film-film yang akan tayang :

• Beirut The Encoenter

• The House Is Black

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News