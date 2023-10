Sinopsis The Moon, Film D.O EXO tentang Perjalanan Ke Luar Angkasa

Bisnis.com, JAKARTA - The Moon merupakan film terbaru sekaligus reuni D.O. EXO bersama sutradara Kim Yong-hwa usai terlibat dalam dua film Along with the Gods, Two Worlds (2017) dan The Last 49 Days (2018). Dalam film ini, idol sekaligus musisi bernama lengkap Doh Kyung-soo akan berperan sebagai astronot yang terdampar di luar angkasa sendirian di tengah upaya menyelesaikan misi ke Bulan.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh Kim Yong-hwa, dan dibintangi oleh Sol Kyung-gu, Do Kyung-soo dan Kim Hee-ae. Film ini mengikuti kisah dramatis dalam misi eksplorasi bulan berawak pertama Korea Selatan dan isolasi di luar angkasa.

Sinopsis The Moon

Sinopsis film The Moon menceritakan mahasiswa jurusan fisika molekuler dan mantan tentara Underwater Demolition Team (UDT) yang bergabung dengan pesawat luar angkasa berawak pertama Korea sebagai anggota termuda.

Saat menjalankan perjalanan misi, terjadi badai matahari yang menerjang pesawat beserta astronot lainnya. Seluruh rekan Sun Woo tewas dan hanya ia seorang diri di luar angkasa.

Meskipun ia tahu dirinya terancam pada situasi yang berbahaya, Sun Woo tetap ingin menyelesaikan misi dengan cara apapun untuk mendarat ke Bulan. Tim Naro Space Center di Korea Selatan pun berupaya membawanya pulang dengan selamat ke Bumi.

Hingga pada akhirnya, mereka menghubungi Kim Jae Guk (Sul Kyung-gu) mantan direktur penerbangan Narae Ho untuk misi penyelamatan tersebut. Jae Guk merupakan mantan kepala pusat antariksa yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Sun Woo yang berjarak 384.00 kilometer dari Bumi.

Awalnya, Jae Guk tidak ingin berhubungan kembali dengan misi luar angkasa. Dirinya berubah pikiran setelah mengetahui sosok yang sedang diupayakan untuk bisa pulang dengan selamat. Jae Guk berupaya untuk memastikan setidaknya satu orang saja bisa selamat.

Jae Guk tidak menyadari bahwa sebenarnya ada intrik politik di balik misi yang sedang dijalankan Sun Woo. Moon Young (Kim Hee Ae) direktur umum NASA adalah salah satu sosok dibalik intrik politik tersebut.

Pemeran film The Moon

1. D.O Exo

Pemilik nama lengkap Do Kyung Soo ini akan memerankan Hwang Soon Woo yang menjadi tokoh sentral di film ini. Pria berparas tampan ini akan menggambarkan bagaimana rasanya ditinggal sendirian di luar angkasa dengan keadaan yang tak menentu.

Meski lebih dahulu dikenal sebagai idol di Korea Selatan, D.O nyatanya juga piawai dalam berakting. Dia sempat membintangi banyak judul keren, dari 100 Days My Prince, Along With The Gods, hingga Bad Prosecutor.

2. Kim Hee – Ae

Pada film ini, dia akan berperan sebagai Moon Young Eun. Karakter ini juga akan menentukan bagaimana nasib Soon Woo yang telah terlantar di bulan cukup lama. Di sini dia adalah direktur utama di sebuah stasiun luar angkasa internasional.

3. Jo Han Chul

Jo Han Chul merupakan salah satu aktor ternama di Korea Selatan. Dia dikenal setelah membintangi beberapa film populer, seperti 100 Days My prince, Vincenzo, Hometown Cha-Cha-Cha, hingga Jirisan. Sejak saat itu, namanya kian melambung. Aktor kelahiran 1973 ini memang cukup banyak membintangi film bergenre drama. Saat ini, dia kembali terlibat dalam film drama terkait luar angkasa bersama D.O EXO. Dia akan beradu akting dengan Kim Hee-ae dan Sol Kyung Gu di film terbarunya ini.

4. Sol Kyung Gu

Pada film ini, dirinya akan berperan sebagai Jae Kook. Tokoh ini akan punya peran sentral dalam membantu Soon Woo menyelamatkan diri setelah terlantar di bulan. Mengingat aktingnya selalu berkesan, tentu akan sangat menarik menanti bagaimana dia berakting pada film ini.

Itulah sinopsis dan pemeran film The Moon yang mungkin belum kamu ketahui.

