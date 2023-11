Daftar Lengkap Tayangan Terbaru Netflix November 2023, Termasuk Squid Game

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para penggemar "Netflix and Chill", November adalah bulan besar, karena akan ada banyak tayangan seru dan baru yang muncul, mulai dari episode-episode akhir “The Crown”, anime spin-off “Scott Pilgrim”, acara kompetisi “Squid Game”, dan banyak lagi.

Musim keenam dan terakhir “The Crown” akan tayang pada 16 November, dengan empat episode dirilis bulan ini, dan enam episode terakhir hadir pada Desember mendatang.

Serial yang bercerita tentang peristiwa terjadi pada 1997 setelah pernikahan Pangeran Charles (Dominic West) dan Diana (Elizabeth Debicki) berakhir, saat Ratu Elizabeth II (Imelda Staunton) merefleksikan warisannya.

Netflix, juga memiliki film “The Killer” yang tayang pada 10 November, sebuah film thriller baru dari sutradara David Fincher, dibintangi oleh Michael Fassbender sebagai pembunuh bayaran dalam pelarian.

Kemudian, kompetisi menegangkan “Squid Game: The Challenge” juga kembali dan akan tayang pada 22 November. Squid Game akan menjadi sebuah acara kompetisi realitas yang menempatkan 456 pemain melalui tantangan yang terinspirasi oleh drama Korea terkenal, namun tanpa berdarah-darah.

Selanjutnya, film "Scott Pilgrim Takes Off” akan tayang pada 17 November, yang merupakan versi anime dari film dan novel grafis favorit.

Ada pula juga sejumlah film yang solid, termasuk “The Big Lebowski,” “Scott Pilgrim vs. the World” dan “The Social Network” yang semuanya tayang mulai hari ini, Rabu, 1 November 2023.

Berikut daftar lengkap tayangan yang akan datang di Netflix sepanjang November 2023

Akan Datang

Elena Knows — Netflix Film

The Railway Men — Netflix Series

Replacing Chef Chico — Netflix Series

1 November

Hurricane Season — Netflix Film

Locked In — Netflix Film

Mysteries of the Faith — Netflix Documentary

Nuovo Olimpo — Netflix Film

Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom — Netflix Documentary

Wingwomen — Netflix Film

13 Going on 30

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

60 Days In: Season 5

The Addams Family

The Big Lebowski

The Change-Up

Desperado

Downsizing

Drag Me to Hell

Love in the Wild: Season 1

Madea’s Family Reunion

The Mummy (2017)

Paul Blart: Mall Cop

Paul Blart: Mall Cop 2

Pitch Perfect

The Scorpion King

Scott Pilgrim vs. the World

Sherlock Gnomes

Six Feet Under: Seasons 1-5

Sixteen Candles

The Social Network

Ted 2

Victorious: Season 3

Whiplash

2 November

All the Light We Cannot See — Netflix Series

Cigarette Girl — Netflix Series

Higuita: The Way of the Scorpion — Netflix Documentary

Onimusha — Netflix Anime

Unicorn Academy — Netflix Family

3 November

BLUE EYE SAMURAI — Netflix Anime

Daily Dose of Sunshine — Netflix Series

Erin & Aaron: Season 1

Ferry: The Series — Netflix Series

NYAD — Netflix Film

Selling Sunset: Season 7 — Netflix Series

Sly — Netflix Documentary

The Tailor: Season 3 — Netflix Series

Vacaciones de verano — Netflix Film

4 November

The Amazing Race: Season 17

The Amazing Race: Season 31

Insidious: The Red Door

Lopez vs. Lopez: Season 1

7 November

Face Off: Seasons 4-5

The Improv: 60 and Still Standing — Netflix Comedy

8 November

The Billionaire, the Butler and the Boyfriend — Netflix Documentary

The Claus Family 3 — Netflix Film

Cyberbunker: The Criminal Underworld — Netflix Documentary

Escaping Twin Flames — Netflix Documentary

Robbie Williams — Netflix Documentary

9 November

Akuma Kun — Netflix Anime

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre — Netflix Documentary

10 November

At the Moment — Netflix Series

The Killer

Team Ninja Warrior: Season 2

11 November

Laguna Beach: Season 3

14 November



Criminal Code — Netflix Series

Dubai Bling: Season 2 — Netflix Series

How to Become a Mob Boss — Netflix Documentary

The Netflix Cup: Swing to Survive — Netflix Live Event

Suburræterna — Netflix Series

15 November

Feedback — Netflix Series

First Wives Club: Seasons 1-3

Matt Rife: Natural Selection — Netflix Comedy

Million Dollar Decorators: Season 1

