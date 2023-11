Cara Buat dan Share Spotify Wrapped ke Instagram

Bisnis.com, SOLO - Menjelang akhir tahun, Spotify kembali merilis fitur Spotify Wrapped untuk para penggunanya.

Spotify Wrapped ini adalah rangkuman kilas balik seluruh konten yang sering didengarkan dalam satu tahun terakhir.

Adapun musisi yang paling banyak didengarkan oleh pengguna pada 2023 adalah Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Travis Scott hingga SZA.

Hasil Spotify Wrapped 2023 terlihat dalam dashboard "Wrapped" di dashboard aplikasi.

Setelah di-klik, pengguna bisa melihat Your Wrapped, Your Top Songs, Your Artist Messages, 2023 in Music, hingga 2023 in Podcast.

Cara buat dan bagikan hasil Spotify Wrapped ke Instragam:

Buka banner "Your 2023 Wrapped" Nantinya akan muncul video singkat yang akan menceritakan perjalanan kegiatan anda di Spotify Setelah itu akan muncul hasil rekap tentang Top Artis, Top Songs, Top Genre, dan lain sebagainya Klik "Share" dan milih "Stories" untuk dibagikan di Instagram

Selain itu, Spotify juga membuat rangkuman mengenai kepribadian seseorang saat mendengar musik. Tipe kepribadian musik tersebut akan muncul di kategori “Me in 2023”.

Terdapat 12 jenis karakter kepribadian musik yang dilihat berdasarkan kebiasaan dan genre yang diputar. Kepribadian itu antara lain Vampire, Shapeshifter, Robotist, Time Traveler, Alchemist, Fanatic, Luminary, Collector, Mastermind, dan Hypnotist

"Me in 2023 menunjukkan kebiasaan streaming yang menentukan pendengaran Anda tahun ini. Saat Anda membalik kartu, karakter mendengarkan yang sesuai dengan selera dan kebiasaan Anda di Spotify akan terlihat. Kemudian, Anda dapat membagikannya kepada dunia sehingga mereka dapat melihat—dan merayakan—diri Anda yang sebenarnya,"

Untuk melihat kepribadian anda, kunjungi situs ini dan coba baca kepribadian bermusik anda menurut Spotify.

