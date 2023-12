Intip Sumber Kekayaan Jin BTS yang Baru Ulang Tahun ke-31, Nilanya Sampai Rp400 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota tertua boyband BTS, Jin, berulang tahun ke-31 hari ini, saat menjalani program wajib militer.

Karena itulah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Jin tidak menyapa para fansnya di ulang tahunnya kali ini.

Sebelum keberangkatan wajib militer tahun lalu, banyak Army yang penasaran, berapa kekayaan bersih Jin sebagai member tertua BTS?

Baca Juga 2 Lagu Jin BTS Nangkring di Top 10 Chart Lagu Hot Trending Billboard

Menurut laporan di Celebrity Net Worth, kekayaan bersih Jin adalah sekitar US$20 juta pada 2021 atau sekitar Rp309 miliar.

Namun, mengingat meningkatnya aktivitas solo Jin setelah jeda grup BTS, angka ini diperkirakan meningkat, dimana pada Juni 2023 diperkirakan mencapai US$30 juta atau sekitar Rp464 miliar.

Vokalis BTS ini juga telah merilis beberapa lagu solo baik di dalam dan di luar band.

Lagu solo Jin, yaitu "Awake", "Epiphany", dan "Moon", telah dirilis sebagai bagian dari album BTS seperti Wings, Love Yourself: Answer, dan Map Of The Soul, sehingga memperkuat kredibilitasnya sebagai seorang solois. Semua lagu ini mengantongi posisi mengesankan di Gaon Digital Chart.

Kemudian, dia berkolaborasi dengan anggota BTS lainnya, termasuk V dan Suga, dalam lagu seperti "It’s Definitely You" dan "So Far Away".

Lagu solo pertama Jin, "Tonight", dirilis pada 2019 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun keenam BTS. Disusul dengan perilisan solo keduanya, Abyss, pada 2020 dan yang ketiga, "Super Tuna", pada 2021.

Menariknya, ketiga lagu tersebut secara bersamaan mengantongi tiga posisi teratas di chart Penjualan Lagu Digital Dunia pada 2022. Capaian ini menjadikan Jin sebagai solois ketiga dalam sejarah tangga lagu untuk mencapai prestasi tersebut.

Sebelum memulai wajib militer, Jin merilis lagu yang memecahkan tangga lagu, yang dia tulis bersama Coldplay.

"The Astronaut" membuat artis tersebut mendapatkan entri solo pertamanya di Billboard Hot 100 pada peringkat 51 dan posisi nomor satu lainnya di tangga lagu dunia.

Selain penampilan musiknya, Jin juga pernah menjadi pembawa acara di beberapa acara penghargaan musik Korea, termasuk Music Bank dan Inkigayo. Terakhir, dia juga memiliki beberapa kredit penulisan lagu dengan BTS.

Tak seperti anggota BTS lainnya yang menjadi brand ambassador atau duta brand-brand mewah, Jin belum pernah menandatangani kesepakatan menjadi duta merek mewah. Namun, dia sering terlihat menggunakan priduk-produk keluaran brand orang terkaya dunia, Louis Vuitton dan beberapa merek mahal lainnya.

Alih-alih menjadi duta brand mewah, dia sempat menjadi "wajah" merek mie instan Jin Ramen Ottogi. Menurut laporan di Sportskeeda, pendapatan merek mie tersebut melonjak 15 persen dari 2021 ke 2022 berkat kerja sama dengan Jin.

Selain itu, kekayaan Jin juga berasal dari usahanya bersama sang kakak, dengan restoran bergaya Jepang, 'Ossu Seiromushi'.

Dikelola oleh kakaknya, restoran ini memiliki dua gerai di Korea Selatan, satu di sebelah Danau Seokchon dan yang kedua di sebelah Lotte World Seoul.

Gerai ini menawarkan beragam masakan tradisional Jepang yang disajikan dalam kukusan kayu, lengkap dengan gaya seiro-mushi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News