Makanan yang Mengandung Asam Folat Tinggi, dan Manfaatnya

Bisnis.com, JAKARTA – Asam folat atau folat, adalah vitamin B9, yang bermanfaat untuk kesehatan. Vitamin ini dianggap sebagai salah satu dari 13 vitamin penting bagi tubuh.

Asam folat berkontribusi terhadap pembentukan darah normal. Asam folat juga berperan dalam pembelahan sel.

Tubuh manusia tidak menyimpan asam folat, jadi disarankan mengonsumsi asam folat setiap hari untuk memastikan bahwa tubuh memperoleh Vitamin B9 dapat secara alami melalui makanan (folat) atau melalui suplemen (asam folat).

Mengonsumsi makanan yang sehat berarti memperhitungkan semua vitamin dan mineral penting yang bermanfaat bagi tubuh.

Makanan yang Mengandung Folat

1. Asparagus

Asparagus memiliki tingkat folat yang paling tinggi. 7 Asparagus mengandung 89 mikrogram (mcg) folat per empat batangnya. Asparagus tinggi vitamin K dan antioksidan seperti vitamin C. Selain itu, asparagus memiliki sifat anti inflamasi dan membantu perkembangan dan fungsi otak.

2. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan adalah sumber folat yang sangat baik. Kandungan folat akan berbeda berdasarkan jenis kacang-kacangan yang dipilih. Kacang-kacangan juga tinggi serat dan protein sehingga dapat menjadi pilihan bagus ketika mencoba mengurangi konsumsi daging.

Baca Juga Ekspresi Tertunduk Selvi Ananda saat Gibran Klarifikasi Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat

3. Sayuran

Sayuran merupakan sumber folat yang baik. Beberapa sayuran yang kaya akan folat meliputi:

• Bayam : 131 mikrogram per 1/2 cangkir porsi (dimasak)

• Selada Romaine : 64 mikrogram per porsi 1 cangkir (diparut)

• Kubis Brussel : 78 mikrogram per porsi 1/2 cangkir

4. Hati sapi

Hati sapi merupakan daging organ dari sapi. Hati sapi mengandung 215 mikrogram folat per porsi 3 ons. Hati sapi juga mengandung zat besi, vitamin A, dan tembaga dalam jumlah tinggi.

Baca Juga Gibran Diejek Timnas AMIN Karena Salah Sebut Asam Folat jadi Asam Sulfat

5. Brokoli

Selain mengandung asam folat tinggi, brokoli juga merupakan sumber serat yang sangat baik dan membantu mengurangi peradangan dan mengontrol gula darah.

6. Pisang

Pisang merupakan buah yang mengandung folat dalam jumlah yang tinggi. Pisang juga merupakan cara terbaik untuk mendapatkan potasium.

7. Telur

Telur, makanan pokok sarapan, mengandung 22 mikrogram folat. Meskipun telur mengandung kolesterol tinggi, telur memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bagus untuk protein tambahan. Pilih telur yang diperkaya omega 3, karena sangat penting untuk perkembangan otak janin

8. Buah jeruk

Buah jeruk seperti jeruk atau lemon adalah cara lain untuk mendapatkan jumlah folat harian yang direkomendasikan. Buah jeruk mendukung sistem kekebalan tubuh.

9. Mangga

Mangga mengandung asam folat yang cukup tinggi. Anda dapat menemukan kandungan folat yang lebih tinggi pada mangga yang paling kecil dan mentah.

10. Jambu biji

Kandungan asam folat dalam jambu biji berkisar antara 91 hingga 92,98 mikrogram (per 100 gram). Menariknya, kulit jambu biji disebut-sebut memiliki kandungan asam folat tertinggi.

11. Pepaya

Pepaya adalah buah tropis yang juga kaya akan asam folat. Kandungan folat. Selain asam folat, pepaya juga kaya akan vitamin. Di dalamnya terdapat vitamin A, C, E, dan K.

12. Alpukat

Buah alpukat dapat menjadi salah satu makanan yang tinggi asam folat. Alpukat juga dikenal kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin K dan tembaga.

Fungsi Asam Folat

1. Mencegah cacat tabung saraf

Asam folat memiliki peran penting untuk perkembangan bayi dalam kandungan. Salah satu manfaatnya adalah mencegah risiko bayi mengalami cacat tabung saraf.

2. Membentuk sel-sel dan jaringan tubuh

Manfaatnya bagi kesehatan bayi dan anak adalah mampu mendukung perkembangan otak. Asam folat ini mendukung proses pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh lain sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Membentuk sel darah merah

Fungsi asam folat lainnya adalah membantu proses pembentukan sel darah merah. Dengan asam folat yang cukup, hal ini tentu dapat mencegah risiko terjadinya anemia.

4. Mencegah risiko preeklamsia saat hamil

Asam Folat juga berdampak baik terhadap kesehatan ibu hamil. Kadar asam folatnya dinilai dapat membantu menurunkan risiko preeklamsia dan hipertensi gestasional.

5. Menurunkan risiko depresi

Melansir dari Healthline, sekitar 43 penelitian yang mencakup lebih dari 35.000 orang menemukan bahwa mereka yang mengalami depresi cenderung memiliki kadar folat yang lebih rendah, dan biasanya kurang mengonsumsi makanan sehat, termasuk makanan tinggi folat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News