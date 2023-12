Rayakan Tahun Baru, Ancol Gelar Pesta Kembang Api Terbesar, Ini Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kebanyakan orang akan merencanakan berbagai acara untuk merayakan pergantian tahun baru. Salah satunya bisa dirayakan bersama di Ancol yang akan menggelar pesta kembang api.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) akan menggelar pesta kembang api yang lain dari biasanya dan akan menjadi salah satu pesta kembang api terbesar di Jakarta.

Selain durasi kembang apinya yang panjang, Ancol juga akan menggelar festival musik bertajuk "Ancol Wonderfest Magical New Year of Jakarta" yang akan diramaikan oleh sejumlah artis ternama.

Acara pergantian tahun ini juga akan dilaksanakan di beberapa titik seperti pesta kembang api di Pantai Lagoon, dimeriahkan oleh Rony Parulian, Tony Q, Fakedopp, dan masih banyak lagi.

Kemudian, ada pula festival musik di Pantai Carnaval, yang akan diramaikan oleh Noah, The Changcuters, Rhoma Irama, dan lain-lain. Selain itu, ada pula Beach Cosplay Parade di depan Symphony of The Sea.

Harga tiket masuk Ancol untuk periode ini masih sama, Rp25.000 untuk satu orang, Rp30.000 untuk tiket kendaraan mobil, Rp20.000 untuk kendaraan motor, serta gratis untuk kendaraan listrik.

Pengunjung diharapkan jangan lupa membeli tiket secara daring melalui website Ancol.com atau melalui agen perjalanan online (online travel agent/OTA).

Sementara itu, di dalam Ancol terdapat pula taman-taman hiburan lainnya yang memiliki perayaan sendiri selama masa liburan Natal dan menjelang tahun baru. Di Dufan, menghadirkan "Kampung Durian Runtuh" Upin dan Ipin mulai dari 1 Desember 2023 - 31 Januari 2024 dan ada "Parade Spesial Santa" setiap akhir pekan mulai 10 - 26 Desember 2023.

Harga tiket masuk Dufan selama periode ini adalah Rp350.000 per orang.

Selanjutnya, di Atlantis Water Adventure, pengunjung bisa menikmati pertunjukan Waterfun Dance dan Fun Games berhadiah mulai dari 23 Desember 2023 - 7 Januari 2024. Harga tiket masuk Atlantis dibanderol Rp105.000 per orang.

Kemudian, di Samudra Marine Park, akan ada pertunjukan Santa Carnival in Dolphin Adventure dan Santa & Mermaid Underwater Show mulai dari 23-31 Desember 2023. Ada pula pameran baru Sun Bear pada 27 Desember 2023.

Pada 30 dan 31 Desember 2023 serta 1, 6, dan 7 Januari 2024 juga akan ada pertunjukan spesial Tahun baru, Dolphin Adventure Mermaid Underwater. Sama dengan Atlantis, harga tiket masuk ke Samudra Marine Park seharga Rp105.000 per orang.

Selanjutnya, di Sea World Aquarium akan ada pertunjukan spesial Santa Underwater dan Meet and Greet Santa - Sharky mulai dari 23 Desember 2023 - 2 Januari 2024.

Ada pula biota baru yang dipamerkan,yaitu King Crab mulai 24 Desember 2023 dan Food Festival mulai 23 Desember sampai 7 Januari 2024. Harga tiket masuk ke Sea World sebesar Rp120.000 per orang.

Adapun, di Jakarta Bird Land akan ada Special Interactive Bird Show dan Special Free Flight Show "Petualangan Kawan Jaga Langit" mulai dari 24 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Ada pula biota baru Violet Turaco yang ditampilkan mulai dari 24 Desember 2023.

Untuk masuk ke dalam Jakarta Bird Land, pengunjung akan dikenakan harga tiket masuk senilai Rp85.000 per orang.

