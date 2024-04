Daftar 15 Negara dengan Jumlah Miliarder Terbanyak di Dunia, Swiss Nomor Satu

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kewirausahaan dan bisnis online telah membuka jalan bagi pemilik bisnis untuk menjadi miliarder di seluruh dunia.

Menurut Laporan Kekayaan Global 2023 oleh Credit Suisse, diperkirakan terdapat 59,4 juta jutawan dolar AS atau miliarder karena jumlah miliarder di seluruh dunia turun sebesar 3,5 juta pada 2022.

Para miliarder ini suka tinggal di beberapa lokasi teratas dimana Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan utama. New York, The Bay Area, dan Los Angeles adalah beberapa kota teratas di AS tercatat memiliki miliarder terbanyak di dunia.

Adapun, sumber kekayaannya juga beragam, mulai dari bidang Medis yang memiliki peluang karir terbaik untuk menjadi miliarder. Dokter Jantung, Ahli Bedah Ortopedi, Ahli Bedah Anak, Dokter Radiologi, dan Dokter Kulit adalah beberapa pekerjaan terbaik yang bisa membuat Anda miliarder sebelum pensiun.

Sesuai proyeksi Credit Suisse, kekayaan global diperkirakan akan meningkat menjadi US$629 triliun, meningkat sebesar 38% pada 2027. Kekayaan per orang dewasa diproyeksikan mencapai US$110.270 pada 2027 dan miliarder global diperkirakan akan mencapai 86 juta orang.

Individu dengan kekayaan bersih ultra tinggi diperkirakan akan melonjak menjadi 372.000 individu pada periode yang sama.

Berdasarkan laporan Credit Suisse, berikut ini daftar 15 negara dengan persentase miliarder terbanyak di dunia:

15. Irlandia

Persentase Miliarder: 3,49%

Irlandia adalah salah satu negara terkaya di Eropa. Dengan 176.000 jutawan, Irlandia menempati peringkat ke-15 di antara negara-negara dengan persentase jutawan tertinggi di dunia.

14.Taiwan

Persentase Miliarder: 3,64%

Taiwan memiliki perkiraan populasi sebesar 23,89 juta pada 2021 dan total jutawan sekitar 869.000 pada 2021. Taiwan termasuk di antara negara-negara dengan persentase jutawan tertinggi di dunia.

13. Prancis

Persentase Miliarder: 4,13%

Prancis memiliki total populasi sekitar 67,76 juta dan 2,8 juta jutawan pada 2021 dengan jumlah miliarder mencapai 4,13% dari total penduduknya.

12. Inggris Raya

Persentase Miliarder: 4,18%

Inggris merupakan salah satu negara dengan jutawan dan miliarder terbanyak di dunia. Di Inggris, hampir 4,18% penduduknya adalah jutawan, pada 2021. Inggris menempati peringkat ke-12 di antara negara-negara dengan persentase jutawan tertinggi di dunia.

11. Norwegia

Persentase Miliarder: 4,37%

Norwegia memiliki total populasi sekitar 5,41 juta pada 2021 dan 4,37% penduduknya adalah miliarder. Norwegia memiliki hampir 236.000 jutawan pada 2021.

