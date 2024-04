14 Selebritas Miliarder Terkaya Dunia, Harta Sutradara Star Wars Rp87,57 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Forbes kembali merilis daftar miliarder dunia, kali ini dari dunia selebritas. Nama artis sampai Atlet, dari Taylor Swift, Michael Jordan sampai George Lucas masuk dalam daftar.

Dalam daftar miliarder selebritas terbaru Forbes, sebagian besar orang didalamnya telah menghasilkan miliaran dolar dari menjadi pengusaha bisnis mereka sendiri di luar klaim ketenaran mereka.

Bintang pop Rihanna, misalnya, membangun kekayaannya terutama dari sahamnya di perusahaan bernilai US$2 miliar dari merek makeup Fenty Beauty, perusahaan patungan dengan raksasa mewah LVMH, dan pembuat pakaian dalam Savage X Fenty.

Baca Juga Deretan Selebritis Tanah Air dan Asing yang Dukung Palestina

Kemudian, Jay-Z menjadi miliarder hip hop pertama berkat dua perusahaan alkohol, D'Usse Cognac dan Armand de Brignac Champagne. Dia menjual 50% sahamnya kepada LVMH, dan dia juga memiliki saham di Uber dan Block, serta investasi lainnya.

Michael Jordan memperoleh kurang dari US$100 juta dari karier bola basketnya, tetapi mengantongi banyak uang dari Nike. Jordan mendapatkan skor terbesarnya pada bulan Agustus, ketika dia menjual saham mayoritasnya di Charlotte Hornets dengan penilaian yang sangat tinggi sebesar US$3 miliar.

Berikut ini adalah daftar 14 selebritis yang memiliki kekayaan kolektif sebesar US$31 miliar, yang telah mengubah ketenaran mereka menjadi kekayaan yang cukup untuk masuk dalam daftar Miliarder Dunia 2024.

Baca Juga Ini Deretan 82 Artis dan Selebritis yang Jadi Caleg di Pemilu 2024

14. Taylor Swift

Kekayaan Bersih: US$1,1 Miliar

Penyanyi yang dijuluki Miss Americana itu mengakhiri salah satu tahun paling berpengaruh yang pernah dialami seorang musisi dengan menjadi miliarder pada Oktober 2023.

Pendapatannya yang diperkirakan sebesar US$190 juta setelah pajak dari Eras Tour yang bersejarah membantu mendorong musisi country dan pop ini masuk ke dalam klub tiga koma, dan menjadi orang pertama yang murni menjadi miliarder hanya dari menulis lagu dan melakukan pertunjukan.

Baca Juga 5 Selebritis Hollywood ini Umumkan Kehamilan

13. Dick Wolf

Kekayaan Bersih: US$1,2 Miliar

Dalang di balik acara kriminal yang paling banyak ditonton di TV, termasuk Law & Order dan FBI, Wolf memulai debutnya dalam daftar miliarder berkat pendapatan sebelum pajak hampir US$2 miliar dari 30 tahun karirnya di televisi.

12. Magic Johnson

Kekayaan Bersih: US$1,2 Miliar

Johnson membuat namanya terkenal di dunia bola basket, tetapi jauh sebelum gaji gila-gilaan atau bahkan kesepakatan dukungan akhir-akhir ini.

Sebaliknya, dia memperoleh kekayaannya dari bisnis dan, khususnya, melalui kemitraan dengan miliarder lainnya. Dia memiliki bagian dari NFL's Washington Commanders (dengan Justin Harris), MLB Los Angeles Dodgers (dengan Todd Boehly), WNBA's Los Angeles Sparks, dan MLS 'LAFC.

Selain itu, sebagian besar kekayaannya berasal dari sahamnya di penyedia asuransi jiwa EquiTrust yang berbasis di Iowa.

11. LeBron James

Kekayaan Bersih: US$1,2 Miliar

Pemain bola basket hebat ini telah menghasilkan lebih dari US$1 miliar pendapatan di dalam dan di luar lapangan selama dua dekade karirnya.

Dia menginvestasikannya di real estate, saham di bisnis seperti Blaze Pizza, perusahaan produksi dan hiburannya sendiri, SpringHill, dan, tentu saja, olahraga.

James juga memiliki saham di Fenway Sports Group, pemilik MLB Boston Red Sox; klub sepak bola Liverpool dan Pittsburgh Penguins dari NHL.

10. Tiger Woods

Kekayaan Bersih: US$1,3 Miliar

Tiger Woods berada di klub eksklusif, bergabung dengan Lebron James sebagai satu dari dua atlet yang menjadi miliarder saat masih aktif dalam olahraganya.

Tapi, sumber harta terbanyaknya justru berasal dengan menjadi selebritas, yang mendorongnya mengantongi pendapatan hingga sepuluh digit.

Pemenang Masters lima kali ini telah menghasilkan lebih dari US$1,7 miliar dalam karirnya, sebagian besar dari endorsement. Kesepakatan mereknya yang paling menonjol, kemitraan selama hampir tiga dekade dengan Nike, berakhir pada bulan Januari. Woods segera mengumumkan lini pakaiannya sendiri, Sun Day Red.

9. Rihanna

Kekayaan Bersih: US$1,4 Miliar

Bintang pop ini memiliki saham di dua merek bernilai miliaran dolar: perusahaan kosmetik Fenty Beauty, yang dia miliki bersama raksasa barang mewah LVMH, dan bisnis pakaian dalam Savage X Fenty. Keduanya diberi nama sesuai nama penyanyi kelahiran Barbados yang bernama asli Robyn Fenty.

8. Tyler Perry

Kekayaan Bersih: US$1,4 Miliar

Perry telah menghasilkan lebih dari US$1 miliar pendapatan sebelum pajak selama tiga dekade berkarir dalam menciptakan dan berakting di acara TV, film, dan drama panggung.

Dia terkenal meminjamkan salah satu rumahnya di Los Angeles kepada Pangeran Harry dan Meghan Markle ketika mereka mengundurkan diri sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris.

7. Peter Jackson

Kekayaan Bersih: US$1,5 Miliar

Direktur visioner di balik franchise Lord of the Rings dan The Hobbit, Jackson memperoleh sebagian besar kekayaannya dari perusahaan efek visualnya, Weta Digital, yang menjual sebagian asetnya kepada pembuat game Unity Software pada 2021.

Kesepakatan itu berhasil membawa kekayaan pria asal Selandia Baru tersebut bertambah hampir US$1 miliar dalam bentuk tunai dan saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel