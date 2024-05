Park Sung Hoon, Aktor Antagonis yang Disukai Banyak Penggemar

Bisnis.com, JAKARTA - Park Sung Hoon merupakan aktor asal Korea Selatan, yang karirnya melejit usai bermain drama The Glory dan Queen of Tears.

Park Sung Hoon merupakan pria kelahiran 18 Februari tahun 1985. Dirinya debut tahun 2008 melalui agensi BH Entertainment, dan lulusan dari Dong-ah Institute of Media and Arts, jurusan akting dan film.

Sejak debut, dirinya berakting dalam beberapa drama fenomenal seperti Rich Man Poor Woman, Justice, My Only One, Into The Ring, dan lainnya. Drama tersebut menjadi batu loncatan yang dilakukan oleh Park Sung Hoon, untuk melakukan perubahan terhadap peran yang dijalani.

Namun, namanya kembali booming usai kecocokan dirinya yang memerankan karakter jahat pada drama Queen of Tears. Drama tersebut menceritakan kisah melodrama sepasang suami istri, yang memiliki konflik hingga dapat bersatu sama lain. Park Sung Hoon berperan sebagai Yoon Eun Sung selaku orang yang ingin menghancurkan rumah tangga Hong Hae In dan Baek Hyun Woo.

Para penggemar dibuat takjub dengan perannya, yang membuat banyak orang kesal dan marah. Dibalik semua hal tersebut, tentunya ada rasa bangga dan puas dengan akting yang disajikan oleh Park Sung Hoon. Penonton merasa terhibur atas alur cerita dan karakter dari masing-masing pemeran.

Sebelumnya, Park Sung Hoon memerankan Jeon Jae Joon yang merupakan sosok jahat dalam drama The Glory. Melalui hal tersebut, penonton beranggapan bahwa kerja keras yang dilakukan oleh Park Sung Hoon, perlu diapresiasi dan dianggap cocok untuk memerankan karakter antagonis pada drama-drama selanjutnya.

Banyak netizen yang menganggap dirinya sebagai Chaebol atau keturunan keluarga kaya. Melihat paras dan peran dalam drama yang diperankan, membuat netizen berspekulasi bahwa Park Sung Hoon berasal dari keluarga yang kaya raya. Dilansir dari kdramastars.com, dirinya langsung menepis pernyataan tersebut melalui teaser video program “You Quiz on the Block”.

Park Sung Hoon mengatakan “Teori chaebol benar-benar omong kosong," ungkapnya. Dirinya menambahkan “Ketika saya masih di sekolah menengah, keluarga saya menjadi sangat miskin, dan ketika teman-teman saya akan membeli hamburger, saya akan berjongkok di tangga sendirian dan menunggu mereka,” ujarnya pada video teaser You Quiz on the Block.

Kisah hidup yang dialami oleh Park Sung Hoon tidak semenarik yang dibayangkan. Dirinya harus berjuang untuk melanjutkan pendidikan hingga akhir, untuk meneruskan mimpi besarnya untuk menjadi aktor. Setiap peran yang dijalankan menjadi motivasi untuk berkembang, dan memajukan nama dirinya dalam berbagai drama lainnya. (Maharani Dwi Puspita Sari)

