John Landau, Produser Film Titanic dan Avatar Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Jon Landau, produser film Titanic dan Avatar meninggal dunia di usianya yang ke 63 tahun.

Dilansir dari Hollywood Reporter, putra Landau, Jamie Landau, mengonfirmasi kematiannya. Dia meninggal pada hari Jumat di Los Angeles, dan tidak diungkap penyebab kematiannya.

Sementara itu, dilansir dari Screen Rant yang mengutip Per TheWrap, Landau telah meninggal dunia karena kanker.

Artikel tersebut mengklaim penyebab kematian telah dikonfirmasi oleh sumber yang dekat dengan keluarga.

Landau lahir di New York City pada tanggal 23 Juli 1960.

Penghormatan kepada produser tersebut telah mengalir dari seluruh media sosial, termasuk bintang Titanic Frances Fisher yang mengatakan "Rest in Power Jon" dan reporter Germain Lussier yang mengatakan bahwa Landau adalah "pria yang sangat cerdas dan penuh gairah."

Dia merupakan produser pemenang Oscar yang mewujudkan impian James Cameron dengan mengatasi tantangan logistik yang ekstrem untuk membawa film blockbuster Titanic dan Avatar ke layar lebar.

Landau banyak memproduksi film termasuk Honey, I Shrunk the Kids (1989) dan Dick Tracy (1990) sebelum menghabiskan sekitar lima tahun sebagai eksekutif di Fox, di mana ia mengawasi produksi Die Hard 2 (1990), The Last of the Mohicans (1992), Mrs. Doubtfire (1993) dan Cameron's True Lies (1994).