Ini Jadwal Rute Damri di Sorong, Papua Barat dan Tarifnya Mulai dari Rp5.000!

Bisnis.com, JAKARTA – Damri menyediakan aksesibilitas perjalanan masyarakat dari dan ke wilayah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan atau 3TP, salah satunya di Sorong, Papua Barat.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan menyampaikan perseroan mendukung penuh penyelenggaraan angkutan umum sehingga kebutuhan sosial dapat terpenuhi, seperti perputaran ekonomi hingga pendidikan masyarakat setempat.

Melalui penyediaan rute perintis ini, dia berharap bisa membantu meningkatkan wisatawan yang datang ke Sorong, sehingga memungkinkan bisnis-bisnis lokal yang terkait dengan pariwisata untuk berkembang. Masyarakat dapat menikmati pelayanan yang maksimal dari perjalanan darat perintis.

"Damri membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat Sorong ke berbagai tujuan, termasuk kota-kota lain di Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat Sorong untuk berperan lebih aktif dalam ekonomi lokal dan nasional," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Melalui penyediaan rute perintis ini, perseroan berharap dapat membantu meningkatkan wisatawan yang datang ke Sorong, sehingga memungkinkan bisnis-bisnis lokal yang terkait dengan pariwisata untuk berkembang. Masyarakat dapat menikmati pelayanan yang maksimal dari perjalanan darat perintis.

Adapun operasional Damri ini tersedia setiap hari. Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui Damri Apps dan on the spot di titik keberangkatan awal dengan transaksi cashless via QRIS, Emoney, kartu debit, dan kartu kredit.

Berikut jadwal operasional Damri rute perintis di Sorong, Papua Barat:

1. Sorong - Saoka (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 06.00 WIT dan pukul 07.15 WIT dari Saoka dengan tarif Rp5.000.

2. Sorong - Klasari (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 14.30 WIT dan pukul 08.00 WIT dari Klasari dengan tarif Rp30.000.

3. Sorong - Arar (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 08.00 WIT dan pukul 09.15 WIT dari Arar dengan tarif Rp15.000.

4. Sorong - Klafdalim (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 15.00 WIT dan pukul 08.00 WIT dari Klafdalim dengan tarif Rp40.000

5. Sorong - Seget (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 09.00 WIT dan pukul 06.30 WIT dari Seget dengan tarif Rp40.000

6. Sorong - Batu Payung - Klawak (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 12.00 WIT dan pukul 08.00 WIT dari Klawak dengan tarif Rp60.000

7. Sorong - Yukase (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 10.15 WIT dan pukul 07.15 WIT dari Yukase dengan tarif Rp100.000

8. Sorong - Ayamaru - Kambufatem - Yaksoro (PP)

Jadwal operasional dari Sorong pukul 10.30 WIT dan pukul 07.15 WIT dari Yaksoro dengan tarif Rp150.000

9. Inam - Kebar - Miyah Kab. Tambrauw (PP)

Jadwal operasional dari Inam pukul 08.15 WIT dan pukul 12.00 WIT dari Miyah dengan tarif Rp30.000