Rekomendasi Transportasi Murah Wisata Lombok, Cek Jadwal dan Tarif Damri

Bisnis.com, JAKARTA -- Bagi Anda yang ingin berwisata ke Lombok, maka bisa mencoba angkutan Damri untuk pergi ke Lombok dan Sembalun Rinjani menggunakan Damri.

DAMRI menghadirkan paket bundling untuk angkutan bandara Internasional Lombok yang terhubung langsung menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti Pantai Selong Belanak hingga Geopark Sembalun Rinjani.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan berharap layanan ini berkontribusi dalam kemudahan aksesibilitas pebisnis dan wisatawan sehingga meningkatkan kunjungan menuju NTB dan mendorong peningkatan ekonomi daerah.

Baca Juga Kebakaran Lahan Gunung Rinjani, Ini Pemicunya

"Penawaran paket ini bisa dinikmati bagi para wisatawan hingga pebisnis yang ingin melakukan perjalanan efektif, efisien, dan terjangkau dengan layanan operasional tersedia setiap hari," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).

Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui Damri Apps dan on the spot di titik keberangkatan awal dengan transaksi cashless via QRIS, E-money, Debit Card, atau Credit Card.

Dia menjelaskan layanan yang terintegrasi antarmoda dengan memanfaatkan konektivitas berdasarkan time accuracy performance dari Bandara Internasional Lombok dengan kelas eksekutif AC dan transit point di Pool Damri Mataram. Berikut detail jadwal operasional yang perlu diketahui:

Baca Juga Gunung Rinjani Diserbu Pendaki Usai Perayaan Lebaran 2024

Terminal Mandalika - Pantai Selong Belanak:

1. Rute yang dilalui Pool DAMRI Mataram - Terminal Mandalika - Batujai - Mangkung - Pantai Selong Belanak

2. Jam keberangkatan tersedia mulai pukul 08.00 s/d 08.20 WITA dari Bandara Internasional Lombok dengan tarif Rp60.000 dan 09.00 WITA dari Pool DAMRI Mataram dengan tarif Rp 25.000.

Terminal Pancor - Geopark Sembalun Rinjani

1. Rute yang dilalui Pool DAMRI Mataram - Terminal Pancor - Masbagik - Aikmel - Swela - Pesugulan - Geopark Sembalun Rinjani

Baca Juga Jalur Pendakian Rinjani Kembali Dibuka 1 April 2024

2. Jam keberangkatan tersedia mulai pukul 08.00 s/d 08.50 WITA dari Bandara Internasional Lombok dengan tarif Rp40.000 dan 09.30 WITA dari Pool DAMRI Mataram dengan tarif Rp50.000.

Terminal Mandalika - Pantai Bangko Bangko

• Rute yang dilalui Pool DAMRI Mataram - Terminal Mandalika - Pelabuhan Lembar - Pantai Bangko Bangko

• Jam keberangkatan tersedia mulai pukul 08.00 s/d 14.00 WITA dari Bandara Internasional Lombok dengan tarif Rp60.000 dan 15.00 WITA dari Pool DAMRI Mataram dengan tarif Rp25.000.

Informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui saluran call center di nomor 1500-810, email ke [email protected], dan media sosial @damriindonesia.