Profil Tyler Perry, Aktor Paling Kaya di Dunia dengan Kekayaan Rp22 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Forbes menobatkan Tyler Perry menjadi seorang taipan, yang berstatus actor paling kaya di dunia.

Tyler berhasil mengalahkan Robert Downey Jr dan Tom Cruise yang sebelumnya menyandang gelar tersebut.

Disebutkan, kekayaan bersih Tyler Perry per 30 Juli 2024 adalah US$1,4 miliar atau sekitar Rp22,71 triliun.

Baca Juga Siapa Aktor Terkaya di Dunia 2024? Bukan Robert Downey Jr atau Tom Cruise

Perry memperoleh US$320 juta dari filmografi, menurut Forbes. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa aktor tersebut memiliki US$300 juta dalam bentuk "uang tunai dan investasi" dan US$40 juta dalam bentuk rumah dan mainan.

Selain itu, Los Angeles Times melaporkan pada 2015, Perry membeli lahan seluas 330 hektar di Atlanta, Georgia, yang diubahnya menjadi Tyler Perry Studios. Penulis naskah itu dilaporkan memperoleh US$280 juta dari studio yang dibuka pada 2019 itu.

Kemudian, kepemilikan 25% di BET+, sebuah layanan streaming, menyumbang US$60 juta untuk total kekayaannya sebagai miliarder.

Baca Juga Ini Alasan Kekayaan Jensen Huang Anjlok Setelah Cuan Rp1.900 Triliun

Profil

Tyler Perry merupakan seorang actor, pembuat film, dan penulis naskah yang lahir pada 13 September 1969.

Dirinya adalah pencipta dari Mabel "Madea" Simmons. Debutnya di dunia Entertainment dilakukannya pada 1992 di Atlanta.

Baca Juga Promotor Malaysia Kembali Tuntut The 1975, Minta Ganti Rugi Rp39 Miliar

Saat itu Perry berperan dalam sebuah teater yang mementaskan drama musical "I Know I've Been Changed".

Perry menulis dan memproduseri banyak drama panggung pada tahun 1990an dan awal 2000an.

Penampilan terbesarnya datang pada tahun 2005 dengan film Diary of a Mad Black Woman, yang ia tulis dan produksi sebagai adaptasi dari drama panggungnya dengan judul yang sama.

Dia juga mengembangkan sejumlah serial televisi, terutama Tyler Perry's House of Payne, yang ditayangkan selama delapan musim di TBS dari tahun 2006 hingga 2012.

Pada tahun 2011, Forbes mendaftarkannya sebagai orang dengan bayaran tertinggi di dunia hiburan, menghasilkan $130 juta antara Mei 2010 dan Mei.

Pada 2019, ia memanfaatkan kekayaannya untuk membuka Tyler Perry Studios di wilayah Atlanta.

Di sana, studio milinya menjadi mesin penghasil uang. Tyler Perry Studios merupakan sebuah properti yang luasnya mencapai 330 hektar.

Di dalamnya terdapat 12 panggung suara dan beberapa set khusus, termasuk replika Gedung Putih berskala besar.

Di luar produksinya sendiri, Perry telah berperan dalam banyak film Hollywood termasuk Star Trek (2009), Alex Cross (2012), Gone Girl (2014), Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016), Vice (2018) , Who Wish Me Dead (2021), dan Don't Look Up (2021).

Perry juga pernah mengisi suara untuk film animasi seperti The Star (2017) dan PAW Patrol: The Movie (2021).

Film dan pertunjukan Perry secara kumulatif telah meraup lebih dari $660 juta, dan kekayaan bersihnya diperkirakan $1 miliar.