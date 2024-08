Revlon Hadirkan Liquid Lipstik Tahan 24 Jam

Bisnis.com, JAKARTA - Revlon brand kecantikan meluncurkan Revlon ColorStay Limitless MatteTM Liquid Lipstick, inovasi baru yang memberikan kenyamanan dan ketahanan warna bibir hingga 24 jam.

Ketahanan warna ini karena produk tersebut mengandung Triple Hyaluronic Acid + Upcycled Cranberry Extract yang dapat mempertahankan kelembapan bibir, memberikan kenyamanan dan ketahanan warna bibir hingga 24 jam.

Director Revlon Indonesia, Nitto Suwardi mengatakan, produk ini terbuat dari bahan vegan 100% dan cocok untuk semua jenis kulit bibir termasuk bibir yang sensitif. Lipstik ini dilengkapi dengan Lip Hugging Applicator, yang secara paten dimiliki Revlon.

Dia memaparkan, aplikator ini diciptakan untuk memudahkan pemakaian produk dengan mengikuti bentuk lekukan bibir penggunanya dan memberikan hasil akhir yang pigmented dalam satu olesan, terasa ringan di bibir, dan telah tersertifikasi halal.

Inovasi produk tersebut hadir dalam 10 pilihan warna.

“Dalam rangka merayakan 30 tahun lahirnya Lipstick Colorstay, sebagai pionir produk lipstik tahan lama di dunia, kami meluncurkan Revlon ColorStay Limitless MatteTM Liquid Lipstick dengan Kampanye “More is Limitless” yang kami rancang untuk mendorong perempuan Indonesia melampaui batasan potensi mereka serta mengekspresikan dirinya dengan berani dan tampil percaya diri.” paparnya.

General Manager Sales and Marketing – Revlon Indonesia, Deby Wibisana mengatakan, “Kampanye "More is Limitless” bertujuan untuk merangkul semua perempuan Indonesia melalui: Limitless Style, mengajak perempuan untuk mengekspresikan keunikan gaya diri sendiri agar senantiasa tampil percaya diri dan berani.

Dia memaparkan makna (#LiveBoldly); Limitless Time dan Limitless Usage, menggambarkan penggunaan yang membuat produk baru Revlon ColorStay Limitless MatteTM Liquid Lipstick memberikan kenyamanan pemakaian produk hingga 24 jam dan cocok digunakan untuk siapa saja dalam kesempatan apa pun.”