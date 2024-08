5 Upacara Penutupan Olimpiade Terbaik Sepanjang Sejarah

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir, perhatian dunia tengah berfokus pada pesta olahraga terbesar di dunia, Olimpiade Paris 2024.

Olimpiade ini pun baru saja menyelenggarakan upacara penutupannya pada dini hari tadi.

Upacara penutupan Olimpiade selalu dilaksanakan dengan meriah. Berbagai artis dan penampil turut meramaikan acara tersebut.

Dilansir dari The Real World dan American Songwriter, berikut deretan upacara penutupan Olimpiade terbaik sepanjang sejarah:

1. Olimpiade London 2012

Pada upacara penutupan Olimpiade London 2012, para penonton dari seluruh dunia disuguhkan budaya pop Inggris yang sangat menarik. Salah satu hal menarik dalam acara tersebut adalah kembalinya girl band Spice Girls setelah sebelumnya vakum dari dunia tarik suara.

Reuni yang telah lama dinantikan tersebut telah mengobarkan semangat penonton melalui lagu-lagu hit yang Spice Girls bawakan. Tak hanya itu saja, gitaris Queen, Brian May juga turut meramaikan. Dengan diiringi lagu “We Will Rock You”, Brian mengajak penonton untuk menghentakkan kaki dan menggetarkan stadion.

2. Olimpiade Rio de Janeiro 2016

Brasil mengadakan pesta karnaval penutupan yang spektakuler pada tahun 2016. Dengan miliaran orang di seluruh dunia, Brasil mengajak mereka untuk bernyanyi dan menari sepanjang malam. Melalui tarian samba dan lagu "Cidade Maravilhosa" yang legendaris, pawai karnaval tersebut membuat seluruh stadion bersorak riuh, dengan diiringi oleh para penabuh drum dan penyanyi hebat.

Terdapat satu momen khas yang paling menonjol. Selama serah terima simbolis ke tuan rumah berikutnya, Jepang, penonton menyaksikan video montase yang menampilkan karakter anime dan game terkenal Jepang. Saat video berakhir, kamera menyorot ke arah panggung dan memunculkan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dari terowongan hijau ikonik Mario Bros.

3. Olimpiade Beijing 2008

Tiongkok memiliki kemampuan untuk menampilkan pertunjukan spektakuler. Selama upacara penutupan Olimpiade tahun 2008, para penonton menyaksikan dua ratus penabuh drum berkumpul dan membuat sinkronisasi yang sempurna. Selain itu, beberapa akrobat juga menari di udara serta seribu penampil bernyanyi dan melakukan jungkir balik di atas panggung.

4. Olimpiade Sidney 2000

Upacara penutupan Olimpiade di Sydney disaksikan oleh sekitar 2,4 miliar orang. Acara tersebut turut diramaikan oleh pemeran Crocodile Dundee, Paul Hogan dan ratu pop Australia, Kylie Minogue. Upacara penutupan ini juga turut diramaikan oleh Vanessa Amorosi, John Paul Young, Tommy Emmanuel, INXS, dan lainnya.

Tepat saat pesta hampir berakhir, langit Sydney diterangi oleh salah satu pertunjukan kembang api terbesar di dunia. Kota Sydney merayakan berakhirnya Olimpiade dengan bersulang untuk Australia.

5. Olimpiade Atlanta 1996

Upacara penutupan Olimpiade tahun 1996 menjadi penghormatan yang menyentuh terhadap musik populer Amerika. Perayaan penuh semangat ditampilkan oleh beberapa penampil, seperti B.B. King, Stevie Wonder, Sheila E., Gloria Estefan, Al Green, Pointer Sisters, dan Little Richard. Salah satu yang paling menyentuh adalah penampilan lagu “Imagine” karya John Lennon oleh Stevie Wonder. Lagu tersebut dibawakan sebagai penghormatan kepada para korban pemboman Centennial Olympic Park–yang terjadi seminggu sebelumnya di Atlanta. (Rafi Abid Wibisono)