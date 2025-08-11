Awas! Gigi Berlubang Bisa Berdampak ke Penyakit Lain, dari Jantung Hingga Gerd

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti dalam lagu, "daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi". Tapi bagaimana kalau sakit gigi karena gigi berlubang malah menyebabkan masalah kesehatan lain, dan malah turut menjadi penyebab "sakit hati"?

Dokter gigi sekaligus Founder JnJ Specialist Dental Care, Jeddy, mengungkapkan bahwa gigi berlubang merupakan kasus yang paling sering dialami dan diperiksakan ke dokter. Tapi ternyata dampak dari gigi yang berlubang tidak sesederhana itu, karena bisa menjalar kemana-mana.

Gigi yang berlubang dapat menyebabkan gigi rusak, sakit gigi, nafas tidak segar, mengurangi kepercayaan diri, berpengaruh pada kualitas hidup.

Baca Juga Arti Mimpi Gigi Copot dan Goyang, Bisa Pertanda Baik dan Buruk

"Dan kalau sudah parah bisa menyebabkan nanti gigi itu hilang dicabut, nanti fungsi kunyah berkurang karena nggak punya gigi yang buat gigit lagi," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Selain itu, masalah kesehatan gigi juga berkaitan dengan penumpukan bakteri pada gigi, yang apabila tidak segera ditangani dan tidak dijaga dengan baik bisa menyebabkan penyakit lain. Salah satu penyakit yang ternyata bisa disebabkan dari gigi berlubang adalah endokarditis di jantung.

Endokarditis merupakan penyakit peradangan pada jantung yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini bisa menyebabkan jantung bengkak dan kerusakan pada katup jantung.

Baca Juga Tips Merawat Gigi Agar Miliki Senyum Sehat ala Prilly Latuconsina

"Ini disebabkan karena bakteri-bakteri yang banyak dalam mulut juga paling senang tinggal di katup jantung. Jadi pasien yang kadang bengkak jantung ke emergency [Unit Gawat Darurat/UGD] pas diperiksa ternyata giginya banyak masalah, jadi bakterinya menumpuk," paparnya.

Selain itu, juga bisa menyebabkan penyakit pada lambung atau gerd. Jeddy mengungkap banyak pasien yang tidak menyadari kalau mereka menderita gerd karena ada kerusakan pada gigi.

"Banyak juga pasien yang ngakunya gerd, lalu kalau gerd kan tidak ke dokter gigi, pasti ke ahli penyakit dalam. Tapi pas dilihat di pankreas atau di lambungnya, ternyata pas dibuka mulutnya masalahnya di gigi, bisa karena gigi berlubang atau karena sudah ngga ada giginya. Jadi makan langsung ditelan, nggak dikunyah, enzimnya nggak ada, akhirnya sakit lambungnya," ungkapnya.

Baca Juga Konsumsi Vitamin Ini untuk Cegah Gigi Berlubang

Jedd menegaskan, terkadang pasien tidak tahu kalau mereka punya masalah gigi karena tidak langsung sakit. Oleh karena itu, perlu untuk rutin mengecek kesehatan gigi.

Gigi yang berlubang kerap kali tidak langsung menunjukkan gejala atau menyebabkan sakit yang mengganggu. Dokter di JnJ Specialist Dental Care, Jefrey D. Susanto, mengungkapkan pada pemeriksan gigi, gigi berlubang ketahuan saat minum atau makan dingin dan panas.

"Gigi yang sehat tidak akan ngilu atau menyebabkan nyeri apapun saat makan. Walaupun sehari-harinya tidak sakit, tapi kalau ketika minum atau makan yang dingin dan panas sakit, itu sudah tanda gigi berlubang," ungkapnya.

Masalahnya, biasanya orang baru periksa ketika giginya sudah sakit bahkan saat tidak digunakan.

"Itu biasanya sudah parah, bisa sampai dilakukan perawatan saluran akar atau harus dicabut," jelasnya.