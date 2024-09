Ini Dia Emily Armstrong, Vokalis Baru Linkin Park Pengganti Chester Bennington

Bisnis.com, JAKARTA - Linkin Park mengumumkan penunjukkan resmi Emily Armstrong sebagai vokalis baru mereka pada Jumat (6/9/2024).

Emily akan menggantikan Chester Beninngton yang meninggal pada 2017 lalu. Penunjukan vokalis baru ini pun menghebohkan publik hingga menjadi trending topik.

Linkin Park juga turut merilis lagu baru berjudul "The Emptiness Machine", yang juga menjadi awal perjalanan album "From Zero" yang akan dirilis pada 15 November 2024.

Tak hanya Emily, Linkin Park juga mengumumkan bergabungnya Colin Brittain sebagai drummer. Adapun Colin merupakan penulis lagu dan produser G Flip, Illenium, serta One OK Rock.

Sehingga kini formasi baru Linkin Park terdiri dari Emily Armstrong, Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, dan Colin Brittain.

Profil Emily Armstrong

Emily Armstrong merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) yang memulai kariernya di dunia music pada 2002 lalu.

Saat itu, ia bertemu dengan gitaris Siouxsie Medley dan membentuk band bernama Epiphany. Berjalannya waktu, Epiphany berganti nama menjadi Dead Sara.

Bersama Dead Sara, Emily pun memulai karier bermusiknya secara profesional. Pada 2012, Dead Sara merilis album perdana yang bertajuk Dead Sara.

Salah satu lagu dalam album tersebut yang berjudul

Weatherman akhirnya sukses dan bisa menembus pasar dunia.

Mulai banyak dikenal orang, Dead Sara kemudian mendapat tawaran menjadi band pembuka tur Muse di Amerika dan Eropa.