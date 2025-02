Konser The Script, Green Day, Niki, dan Linkin Park di Jakarta, Mana Paling Pecah?

Bisnis.com, JAKARTA - Februari 2025 bisa disebut sebagai bulan banjir konser musisi asing di Jakarta.

Mulai dari musisi negara barat hingga Korea berdatangan sepanjang Februari 2025.

Bahkan, pada pekan kemarin yakni mulai tanggal 14 Februari tepatnya hari valentine hingga Minggu 16 Februari, empat konser beruntun digelar di Jakarta.

Yaitu konser The Script, Green Day, Niki dan Linkin Park. Selain itu ada juga konser Kpop NCT 127 pada 15-16 Februari 2025.

Berikut perbandingan perhelatan konser besar tersebut di Jakarta.

1. The Script

Grup band asal Irlandia, The Script, sukses menggelar konser “The Script Satellites World Tour 2025” pada Sabtu (15/02) malam. Digelar di ICE BSD City, Hall, dimana sekitar 7.000an penonton tumpah ruah memadati venue dan memberikan sambutan luar biasa bagi Danny O’Donoghue sang vokalis The Script, yang dipromotori oleh Color Asia Live.

Acara dibuka dengan meriah sebelumnya oleh penampilan Hoobastank, The Script menampilkan 18 lagu hits terbaik yang turut mengundang koor massal dari para penggemar. Sang vokalis, Danny O’Donoghue, tampil enerjik sepanjang pertunjukan dan bahkan turun ke area penonton untuk memberi pengalaman lebih dekat dan personal. Teriakan histeris penonton menggema saat Danny berinteraksi dan menyapa mereka, menciptakan atmosfer penuh semangat dan kehangatan.

Konser bertema “Satellites World Tour 2025” ini menjadi momen nostalgia bagi para fans, di mana The Script membawakan lagu-lagu favorit seperti “The Man Who Can’t Be Moved,” “Hall of Fame,” hingga “Rain” dan hits lagu lainnya di album Satellites. Seluruh lagu yang dibawakan berhasil membakar antusiasme dan memberikan malam yang tak terlupakan.

Grup rock asal Irlandia, The Script, kembali menggetarkan panggung pada konser “Satellites World Tour 2025” di Jatim Expo, Surabaya [Minggu 16/2] dipromotori oleh Otello Asia. Penampilan mereka yang berlangsung meriah pada minggu malam tidak hanya mengguncang ribuan penggemar di dalam venue, tetapi juga berlanjut hingga di luar, ketika para personel The Script memutuskan untuk menghibur penggemar dengan bernyanyi di atas mobil usai pertunjukan. tonton di sini.

Sejak awal konser, The Script mempersembahkan panggung penuh energi. Para personel termasuk vokalis Danny O’Donoghue menjalin interaksi hangat dengan penonton Surabaya yang antusias. Suasana meriah pun memuncak ketika lagu-lagu andalan mereka mengalun, yang sebelumnya dibuka oleh penampilan Hoobastank. The Script tuntas membawakan total 18 lagu yang dipilih secara khusus untuk memanjakan para penggemar mereka di Indonesia.

Usai menyelesaikan lagu pamungkas “Hall of Fame,” tidak langsung meninggalkan lokasi, The Script justru memberikan kejutan bagi fans yang baru saja keluar dari Jatim Expo. Para personel muncul di area parkir keluar dan menaiki bagian atas sebuah mobil, lalu membawakan lagu-lagu hits mereka secara spontan. Aksi ini sontak menarik kembali perhatian penggemar yang berhamburan untuk merekam momen langka tersebut.

“Menyenangkan sekali bisa kembali ke Surabaya. Kami ingin memastikan setiap orang yang datang pulang dengan kenangan luar biasa,” ujar Danny O’Donoghue sesaat sebelum penampilannya di luar venue. “Energi penonton malam ini luar biasa dan kami ingin memberi sedikit kejutan tambahan sebelum mereka benar-benar pulang.”

Konser di Surabaya ini menjadi salah satu pemberhentian penting dalam rangkaian “Satellites World Tour 2025” The Script di Indonesia. Sebelumnya, mereka telah menggebrak Jakarta dengan antusiasme yang tak kalah besar. Totalitas penampilan mereka—dari lampu panggung spektakuler, suara menggelegar, hingga interaksi personal dengan penonton—mendapatkan respons sangat positif dari para penggemar musik di Tanah Air.

2. Green Day

Setelah 29 tahun absen dari panggung Indonesia, grup rock legendaris Green Day kembali mengguncang Jakarta dalam konser spektakuler di Carnaval Ancol pada 15 Februari. Sebagai salah satu perhelatan musik terbesar tahun ini, konser ini membawa semangat punk rock yang ikonik kepada para penggemarnya di Indonesia.

Trio Billie Joe Armstrong (vocal & gitar) , Mike Dirnt (bass) , dan Tré Cool (drum) membawakan lagu pembuka "The American Dream is Killing Me".

Salah satu lagu ikonik Green Day bertajuk "Basket Case" juga turut membakar semangat penggemar mereka di awal konser.

Green Day juga membawakan penampilan sejumlah lagu andalan mereka seperti "Welcome to Paradise", "Longview", "She", dan "Paper Lanterns" untuk membuka penampilan mereka malam itu.

Billie Joe Armstrong mengaku terpukau dengan antusias dan semangat para penonton konser malam itu. Sesekali Billie mengajak penonton untuk bersorak mengikuti aba-abanya dan meluapkan energi mereka dengan melompat atau mengangkat tangan.

"Terima kasih! Sudah lama sejak kita terakhir kali datang ke sini 29 tahun yang lalu," kata Billie.

Penampilan dilanjutkan dengan lagu "Letterbomb", "Wake Me Up When September End", "Jesus of Suburbia", dan "Bobby Sox".

Konser ditutup dengan lagu "Good Riddance" dimana Billie dan para penonton bernyanyi bersama diiringi petikan gitar akustik. Sebelum turun panggung, para personel Green Day mengucapkan salam perpisahan bahkan sang bassis, Mike Dirnt mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia.

Konser Green Day di Jakarta menjadi salah satu rangkaian acara perayaan Festival Hammersonic yang ke-10 tahun. Festival Hammersonic adalah festival musik internasional tahunan yang menghadirkan grup musik dari mancanegara dan diinisiasi oleh Ravel Entertainment.

Indonesia menjadi salah satu titik di Asia Tenggara yang disambangi Green Day. Band rock asal AS itu sudah lebih dulu konser di Thailand pada 12 Februari 2025 dan hari ini mereka menggelar konser di Jakarta.

Konser "Green Day Live in Jakarta" tahun ini adalah kali kedua band punk rock asal Amerika Serikat tersebut menggelar konser di Tanah Air. Sebelumnya, Green Day pernah tampil di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada tahun 1996.

Konser Green Day itu juga muncul momen unik ketika vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong mencium dan membentangkan bendera Indonesia di atas panggung.

Peristiwa itu terjadi ketika Green Day tengah membawakan lagu "Are We the Waiting", Billie tiba-tiba mengambil bendera merah putih dari seorang penonton dan membentangkannya kemudian mengenakannya di pundak layaknya jubah sembari bernyanyi.

Billie juga mencium bendera itu yang langsung mengundang sorakan antusias para penonton yang menyaksikan momen tersebut.

Selain aksi cium bendera, penampilan Green Day malam itu juga diwarnai momen unik ketika Billie mengajak seorang penonton untuk naik ke atas panggung di tengah penampilan lagu "Know Your Enemy".

3. NIKI

NIKI sukes menggelar konser Buzz Around The World Tour dua hari beruntun di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara pada Jum'at dan Minggu 14 dan 16 Februari 2025 kemarin.

NIKI membuka konsernya kali ini dengan membawakan lagu Buzz, dilanjutkan dengan lagu-lagu hit lainnya dalam album terbaru, seperti Focus, Colosal Loss, Herloin Pain, Did You Like Her In The Morning?, hingga Paths.

Tidak hanya lagu baru, NIKI juga membawakan lagu dari album sebelumnya, seperti Before, Lowkey, hingga La La La Lost You.

Di setiap negara tempat konsernya, NIKI selalu membawakan lagu kejutan yang merupakan lagu milik penyanyi lain.

Di Jakarta, dia membawakan lagu The One That Got Away milik Katy Perry, dan konser ditutup dengan madley Backburner dan Take A Chance With Me.