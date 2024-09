Emil Dardak jadi Kejutan di Konser Kahitna, Tampil Bareng Hedi Yunus dan Mario

Bisnis.com, JAKARTA — Merayakan 38 tahun berkarya, Kahitna sukses menggelar konsernya bertajuk "2 Tahun Menuju 40".

Konser itu sukses digelar pada 17 September 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, dengan konsep baru, panggung 360°, dengan seluruh tiket ludes terjual.

Konser Kahitna dibuka dengan lagu Cinta Takkan Salah, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu legendaris lainnya seperti Katakan Saja, Cinta Sendiri, dan Menanti.

Kemudian, ada pula penampilan dari HiVi! yang membawakan lagu mereka sendiri, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi, dan membawakan lagu Kahitna, Kita Bangun Negeri.

Kahitna melanjutkan penampilan dengan lagu-lagu medley Magalenha dengan Lajeungan, kemudian lagi Sejauh Dua Benua dengan September milik Earth, Wind & Fire. Lalu dibawakan pula medley After the Love has Gone dengan Cinta sudah lewat.

Panggung Kahitna juga diramaikan oleh penampilan band KIM, yang digawangi anak Yovie Widianto, Arsy Widianto, Rachel Rae, dan Gusty Pratama yang membawakan lagu Engga ngerti dimedley dengan Peri Cintaku, dan lagu mereka sendiri, Tak Mungkin.

Kahitna kembali melanjutkan pertunjukan dengan lagu-lagu Takkan Terganti sebagai lagu persembahan mengenang Carlo Saba, dilanjutkan denban Andai Dia Tahu dan Suami Terbaik sebelum RAN ikut tampil di panggung.

Band yang digawangi Rayi, Asta, dan Nino itu membawakan lagu Kahitna, Setahun Kemarin, dan lagu mereka sendiri, Jauh di Mata Dekat di Hati dan Pandangan Pertama.

Setelah penampilan RAN, penonton dikejutkan dengan kehadiran Emil Dardak di atas panggung. Wakil Gubernur Jawa Barat itu ikut menyanyikan lagu Soulmate, yang juga disaksikan langsung oleh sang istri, Arumi Bachsin.

Baca Juga Harga Tiket Konser Kahitna Menuju 40 Tahun dan Cara Belinya

Tampak Emil Dardak mengenakan setelan berwarna hitam, sama dengan kostum yang dipakai Hedi Yunus dan Mario.

Bahkan, suara nyanyian Emil bisa berbaur dengan suara Hedi dan Mario. Kehadiran Emil di atas panggung itu membuat penonton terkejut dan bertepuk tangan.

Menjelang akhir konser, hadir pula Maliq & D'Essentials yang membawakan lagu Kita Bikin Romantis dan cover lagu Permaisuriku.

Konser Kahitna selama 3 jam tersebut kemudian ditutup dengan lagu Untukku, Cerita Cinta, dan Cantik.