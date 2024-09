Lagu “Heavy Is The Crown” Linkin Park jadi Anthem League of Legends World Championship 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Linkin Park, akan membawakan anthem League of Legends World Championship 2024 dengan judul “Heavy Is The Crown.

Riot Games mengumumkan band musik ternama dunia itu akan membawakan ” Video musik “Heavy Is The Crown”.

Video musik itu sendiri dapat dinikmati oleh penggemar di YouTube atau platform musik lainnya mulai hari ini Selasa, 24 September pukul 22:00 WIB.

“Heavy Is The Crown” menyusul single Linkin Park berjudul “The Emptiness Machine” yang menjadi lagu pertama mereka dalam tujuh tahun terakhir.

Lagu ini melejit ke puncak tangga lagu, dengan lebih dari 80 juta kali didengarkan di berbagai platform, seiring band ini meluncurkan tur 6 arena. Album studio ke-8 mereka “From Zero” akan dirilis pada 15 November melalui Warner Records.

“Heavy Is The Crown” adalah kolaborasi yang sangat besar untuk band ini dan industri gim dunia.

“Menjadi partner Riot untuk membawakan anthem ini kepada komunitas global League of Legend adalah pengalaman yang luar biasa bagi kami,” kata Mike Shinoda, personel Linkin Park.

“Lagu ini benar-benar menjadi salah satu bagian penting dari era baru kami, memadukan suara khas kami dengan energi yang segar. Kami sangat bersemangat agar para penggemar dan pemain juga bisa merasakannya!”

“Worlds anthem adalah salah satu momen musik yang paling dinantikan oleh para pemain League setiap tahunnya dan telah menjadi sorotan besar dalam dunia musik global,” ucap Maria Egan, Global Head of Music, Riot Games.

“Saat band ini memasuki babak baru yang seru, kami merasa terhormat untuk bisa bersama dengan mereka untuk anthem tahun ini. Lirik ‘Heavy Is The Crown’ begitu sempurna menggambarkan narasi Worlds tahun ini dan sangat cocok untuk tema video musik kami.”

Billboard menyebut kembalinya Linkin Park sebagai sebuah momen kejayaan ketika mereka bergabung dengan deretan musisi penampil Worlds sebelumnya, seperti Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd, NewJeans, dan banyak lagi.

Lagu-lagu ini telah didengarkan lebih dari 10 miliar kali di berbagai platform streaming digital. Baru-baru ini, anthem Worlds 2023 dari NewJeans, “GODS,” memecahkan rekor sebagai debut terbesar dalam sejarah anthem.

Lagu ini telah mencapai hampir 270 juta streaming global di berbagai platform dan video musiknya telah ditonton hampir mencapai 100 juta kali di saluran YouTube League of Legends.

Kejuaraan Dunia League of Legends, atau Worlds, adalah puncak kompetisi Esports LoL di mana tim-tim terbaik dari sembilan regionbersaing untuk merebut gelar juara dunia.

Diselenggarakan setelah musim reguler di wilayah tuan rumah yang berbeda setiap tahun, tim-tim yang lolos dari liga profesional di seluruh dunia berpartisipasi dalam turnamen yang berlangsung selama tiga bulan. Worlds adalah turnamen e-sports yang paling banyak ditonton dan diikuti, dan Final Worlds 2023 menjadi acara e-sports yang paling banyak ditonton sepanjang masa.