Ini Penyebab Viral Boneka Labubu

Bisnis.com, JAKARTA – Akhir-akhir ini, media sosial tengah digemparkan oleh sosok boneka kecil bernama Labubu yang menyerupai karakter elf dan banyak digunakan sebagai gantungan tas.

Boneka Labubu dibuat oleh seorang kreator asal Hong Kong bernama Kasing Lung pada tahun 2015 lalu. Namun, boneka Labubu kembali viral di tahun 2024 karena unggahan Lisa Blackpink di akun Instagramnya.

Dikutip dari Tatlerasia.com, Rabu (25/9/2024) berkat unggahan Lisa, banyak selebritas dan KOL Thailand yang akhirnya memburu si boneka kecil Labubu.

“Tren ini mulai meluas ke wilayah Asia Tenggara dan selanjutnya kembali ke Tiongkok dan pasar internasional lainnya,” ungkap Kezin Zhang, Kepala Kemitraan Strategis Pop Mart Internasional, dikutip pada Rabu (25/9/2024). Kini, Labubu pun banyak diburu oleh publik untuk dikoleksi.

Siapa itu Labubu?

Pada tahun 2015, Kasing Lung membuat “The Monsters”, sekumpulan karakter yang baik dan jahat, termasuk Zimomo, Tycoco, Spooky, dan yang paling terkenal, Labubu.

Karakter ini terinspirasi dari dongeng peri dan elf dari cerita rakyat tradisi Nordik.

Dalam cerita Kasing Lung, Labubu adalah karakter yang baik hati dan selalu ingin membantu, tetapi selalu melakukan hal-hal buruk. Labubu lahir dengan karakter khas yang hidup dan banyak digemari di kalangan pecinta seni.

Berapa harga boneka Labubu?

Harga boneka Labubu bervariasi disesuaikan dengan edisi yang beredar di pasaran.

Mulai dari Rp290 ribuan, berikut beberapa edisi dan harga boneka Labubu di situs resmi Pop Mart:

1. The Monsters – Have a Seat Vinyl Plush Blind Box: US$18.90 (Rp290.000)

2. The Monsters Fall in Wild Series – Vinyl Plush Doll Pendant: US$27.90 (Rp421.000)

3. LABUBU Hip-hop Girl Figure: US$29,90 (Rp450.000)

4. The Monsters Fall in Wild Series – Vinyl Plush Doll: US$79.90 (Rp1,2 juta)

5. The Monsters Catch Me If You Like Me Series – Vinyl Doll Gift Box: US$94.90 (Rp1,4 juta)

6. LABUBU Captain Figurine: US$94.90 (Rp1,4 juta)

7. The Monsters – I Find You Vinyl Face Doll: $167.90 (Rp2,5 juta) (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)