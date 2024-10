Ini Rekomendasi Buku Self-Development yang Wajib Anda Baca

Bisnis.com, JAKARTA - Buku self-development menjadi salah satu buku yang banyak digemari oleh banyak kalangan karena banyak memberikan pelajaran tentang kehidupan.

Buku-buku ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai kehidupan dan membantu banyak orang untuk menangani persoalan hidup yang dihadapi. Tidak hanya itu, membaca buku self-development juga bisa menginspirasi seseorang untuk berubah menjadi lebih baik.

Ini rekomendasi buku self-development yang bisa bantu Anda jadi lebih baik:

1. The Things You Can See Only When You Slow Down oleh Haemin Sunim

Apakah Anda pernah merasa dunia bergerak dengan sangat cepat dan Anda merasa tertinggal? Dalam buku ini, Haemin Sunim sang penulis yang merupakan guru agama Buddha Zen akan mengajak Anda untuk menyadari bahwa tidak semuanya harus serba cepat mengikuti tempo semua orang.

Buku ini membantu pembaca untuk tidak tersesat dalam kekhawatiran kehidupan modern dan bersama-sama mencari jalan menuju keseimbangan dan kedamaian batin di tengah berbagai tuntutan hidup sehari-hari melalui hal-hal sederhana dan yang paling penting, beristirahat. Buku ini akan memandu Anda untuk tetap tenang di tengah dunia yang serba cepat.

2. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat oleh Mark Manson

Buku self-development yang sudah terjual lebih dari 400 ribu eksemplar di Indonesia ini merupakan buku yang akan memberikan Anda pemahaman mengenai batasan-batasan diri manusia.

Mark Manson mengajak para pembaca untuk memiliki rasa peduli yang ‘terbatas’ dalam menerima kegagalan, ketidakpastian, ketakutan, dan hal-hal yang tidak bermakna karena pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir sempurna.

3. I Want To Die But I Want To Eat Tteokpokki oleh Baek Se Hee

Buku best seller Korea Selatan ini berisikan esai terkait pengalaman pribadi Baek Se Hee yang mengalami distimia (depresi berkepanjangan). Dalam buku ini, Baek Se Hee ingin membagikan penilaian, saran, nasihat, dan evaluasi diri berdasarkan pengalamannya yang bertujuan agar pembaca bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri.

4. How To Be Everything oleh Emilie Wapnick

Pernahkah Anda merasa tertarik dengan banyak hal, tetapi tidak ‘ahli’ dalam satu hal yang spesifik dan berujung bingung ingin menjadi apa di masa depan? Buku How To Be Everything memiliki jawaban atas keresahan tersebut.

Emilie Wapnick dalam bukunya mengatakan bahwa Anda adalah seorang multipotensial. Anda tidak harus menjadi satu hal, tetapi Anda bisa menjadi banyak hal dan menjalankan hidup yang beragam. Dalam buku ini, Anda akan mengetahui lebih dalam mengenai hidup sebagai orang yang multipotensial.

5. Filosofi Teras oleh Henry Manampiring

Filosofi Teras menjadi salah satu buku self-development paling populer di antara para pembaca. Buku ini memberikan pengetahuan mendalam mengenai Stoisisme, sebuah solusi untuk mengatasi emosi negatif yang ditemukan dari mazhab filsafat 2.000 tahun lalu. Meskipun menggunakan mazhab dari 2.000 tahun lalu, buku ini sangat relevan dengan kehidupan Generasi Milenial dan Gen-Z. Buku ini akan menjadi pemandu Anda untuk mengelola emosi-emosi negatif yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

6. Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life oleh Hector Garcia dan Francesc Miralles

Jepang merupakan salah satu negara dengan harapan hidup tertinggi. Rahasianya adalah karena Jepang menganut konsep Ikigai yang menawarkan hidup seimbang antara kebahagiaan dan tujuan hidup. Buku ini akan membantu Anda untuk menemukan tujuan hidup agar lebih bermakna, berharga, dan seimbang.

7. Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Su Hyang

Berbeda dengan buku-buku sebelumnya, Buku Bicara Itu Ada Seninya membantu Anda dalam hal komunikasi. Oh Su Hyang membagikan hal-hal esensial untuk menjadi seorang yang pandai dalam berkomunikasi, mulai dari cara berbicara yang baik, hingga cara berbicara yang persuasif. Buku ini juga akan membantu Anda untuk menjadi seorang public speaker yang baik.

Itulah 7 rekomendasi buku self-development yang bisa membuat Anda untuk melihat perspektif baru tentang kehidupan dan membantu Anda menjadi lebih baik. Selamat membaca! (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)