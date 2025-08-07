Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Kementerian Perdagangan (Kemendag) beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar ekspos hasil pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor untuk komoditas kosmetik di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024) - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Health

Daftar 21 Produk Kosmetik yang Dicabut Izin Edar per Agustus 2025

Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa
 Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:14
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar 21 produk kosmetik dari pasaran. Pasalnya, produk-produk tersebut telah terbukti memiliki komposisi yang tak sesuai dengan yang didaftarkan ke lembaga tersebut. 

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan terus melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. 

"Belakangan ini merebak kosmetik beredar dengan komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Untuk itu, kami lakukan intensifikasi pengawasan untuk menindaklanjuti hal tersebut," kata Taruna dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025). 

Baca Juga Kemendag Ekspose Kosmetik hingga Suplemen Impor Ilegal Senilai Rp26,4 Miliar

Dia menerangkan, terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan pada produk tersebut yakni adanya perbedaan komposisi bahan dari kosmetik yang diproduksi dengan data komposisi yang disampaikan saat produk didaftarkan ke BPOM. 

Bahkan, pihaknya juga menemukan komposisi yang berbeda dengan informasi yang dicantumkan pada kemasan produk. Perbedaan yang dimaksud meliputi perbedaan jenis bahan, kadar bahan, atau keduanya. 

Pelanggaran ketidaksesuaian komposisi ini sebagian besar ditemukan pada produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi. 

Baca Juga Sosok Pengusaha Kosmetik Korea Selatan Jadi Miliarder Usai Produknya Viral

Adapun temuan perbedaan komposisi bahan yang diproduksi dengan yang dicantumkan pada penandaan berpotensi berisiko terhadap kesehatan. 

Risiko yang dapat timbul berupa reaksi alergi bagi pengguna yang sensitif terhadap bahan yang tidak dicantumkan pada penandaan, mengingat tidak adanya informasi kandungan bahan tersebut. 

Selain itu, ketidaksesuaian komposisi dapat menyebabkan manfaat produk tidak sesuai dengan klaim kegunaan produk yang dinyatakan pada kemasan.

Baca Juga Profil Sari Chairunnisa, Kenalkan Kosmetik Halal Indonesia di Panggung Global

Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang tidak sesuai dengan data notifikasi melanggar Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. 

Sesuai ketentuan tersebut, BPOM telah melakukan tindakan tegas dalam bentuk sanksi administratif, yaitu pencabutan izin edar/notifikasi terhadap ke-21 produk kosmetik serta perintah untuk melakukan penarikan dan pemusnahan kosmetik bagi pelaku usaha.

Taruna menegaskan kepada pelaku usaha kosmetik untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya. 

“Pembuatan kosmetik harus senantiasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Di dalamnya mensyaratkan pembuatan setiap batch produk kosmetik harus sesuai dengan nama produk serta formula yang diajukan/disetujui notifikasinya," terangnya. 

Dia juga mendorong kepada badan usaha pemilik notifikasi (BUPN) kosmetik untuk melakukan upaya konkret untuk memastikan agar produk yang diedarkan memiliki komposisi sesuai dengan yang dinotifikasi. 

Daftar 21 kosmetik yang dicabut izin edarnya Agustus 2025

1. AAC Face Tonic AHA

2. AAC Day Cream with Brightener

3. AAC S B Oily

4. AMIRADERM Glowing Night Cream Series

5. DR. LANE Face Toner For Acne Prone Skin

6. DR. LANE Reti-Lane Whitening Serum

7. DR. LANE Soft Peeling

8. BRIGHT & ROSE COSMETICS Matte Lip Cream 01

9. EUROMEDICA Todd Oldham Spring Silk Tree Bergamot Eau de Toilette

10. GEN3 Vit C Brightening Serum

11. METARA Fun Matte Super Mild Lip Cream 08 Salvia

12. TERATU BEAUTY Miracle Deo Antiperspirant Spray

13. MECO CLEANSING MILK CITRUS

14. MECO CLEANSING MILK ROSE

15. MECO CLEANSING MILK CUCUMBER

16. MECO Beauty Lotion

17. MECO LIGHTENING CREAM

18. MECO PEARL CREAM 

19. MECO FACE TONER CITRUS

20. MECO FACE TONER ROSE

21. MECO FACE TONER CUCUMBER

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau
Premium

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Ini 5 Tahapan Memulai Bisnis Skincare
Tips Bisnis

Ini 5 Tahapan Memulai Bisnis Skincare

1 hari yang lalu
Cara Memilih Shade Cushion yang Sesuai dengan Warna Kulit
Fashion

Cara Memilih Shade Cushion yang Sesuai dengan Warna Kulit

1 minggu yang lalu
Sosok Pengusaha Kosmetik Korea Selatan Jadi Miliarder Usai Produknya Viral
Tokoh Bisnis

Sosok Pengusaha Kosmetik Korea Selatan Jadi Miliarder Usai Produknya Viral

4 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Daftar 21 Produk Kosmetik yang Dicabut Izin Edar per Agustus 2025
Health

Daftar 21 Produk Kosmetik yang Dicabut Izin Edar per Agustus 2025

27 menit yang lalu
Tidur Cukup Tapi Masih Mengantuk? Waspadai Tanda Awal Diabetes!
Health

Tidur Cukup Tapi Masih Mengantuk? Waspadai Tanda Awal Diabetes!

58 menit yang lalu
Kelley Mack Aktris Pemeran Walking Dead Meninggal Dunia
Entertainment

Kelley Mack Aktris Pemeran Walking Dead Meninggal Dunia

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ketika Jantung “Lemah” Memompa, Kenali Syok Kardiogenik Lebih Awal

2

Rahasia Panjang Umur Shigeko Kagawa, Jadi Orang Tertua yang Masih Hidup di Jepang

3

Berapa Kali Idealnya Makanan Harus Dikunyah Sebelum Ditelan?

4

Deretan Wisata Terkenal di Pati, yang Lagi Viral di Media Sosial

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro