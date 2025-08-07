Sinopsis Weapons, Film Horor Baru yang Dapat Skor Sempurna di Rotten Tomatoes

Bisnis.com, JAKARTA - Weapons, film horror baru yang dibintangi oleh Julia Garder dan Josh Brolin, mendapat rating sempurna di Rotten Tomatoes.

Skor sempurna di Rotten Tomatoes artinya film ini layak ditunggu untuk ditonton di bioskop pada 8 Agustus 2025.

Film buatan Warner Bros dan New Line Cinema yang mendapat skor 100% ini bercerita tentang kejadian misterius yang terjadi di sebuah sekolah.

Weapons dinilai membawa luka dan trauma yang dibalut dalam kejadian misterius, yang diceritakan melalui anak-anak.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @weaponsmovie, film ini dijadwalkan tayang perdana di Indonesia pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Jadwal tayang di Indonesia ternyata lebih awal dari jadwal rilisnya di AS yakni pada 8 Agustus 2025.

Sinopsis Weapons

Film ini mengisahkan hilangnya 17 dari 18 siswa di sebuah sekolah dasar. Mereka meninggalkan rumah pukul 02.17 dini hari dan menyebabkan kepanikan di sebuah wilayah bernama Maybrook.

Satu anak yang tidak hilang bernama Alex Lilly.

Hilangnya satu murid kelas secara bersamaan ini menyebabkan para wali murid menyalahkan guru mereka, Justine Gandy.

Namun Justine justru merasa curiga kepada Alex karena menjadi satu-satunya murid yang tidak ikut hilang.

Justine kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Alex. Ia berniat mengajukan pertanyaan dan mencari teka-teki hilangnya 17 muridnya.

Namun sesampainya di rumah Alex, Justine justru mendapat lebih banyak tekanan. Ia tiba-tiba melihat keanehan yang membawanya ke kejadian-kejadian traumatis.