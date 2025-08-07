Bisnis Indonesia Premium
Sinopsis film horor berjudul Weapons/Youtube Warner Bros
Entertainment

Sinopsis Weapons, Film Horor Baru yang Dapat Skor Sempurna di Rotten Tomatoes

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Kamis, 7 Agustus 2025 - 12:05
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Weapons, film horror baru yang dibintangi oleh Julia Garder dan Josh Brolin, mendapat rating sempurna di Rotten Tomatoes.

Skor sempurna di Rotten Tomatoes artinya film ini layak ditunggu untuk ditonton di bioskop pada 8 Agustus 2025.

Film buatan Warner Bros dan New Line Cinema yang mendapat skor 100% ini bercerita tentang kejadian misterius yang terjadi di sebuah sekolah.

Baca Juga Sutradara Asli 'Naked Gun' Versi Leslie Nielsen Enggan Nonton Film Versi Baru

Weapons dinilai membawa luka dan trauma yang dibalut dalam kejadian misterius, yang diceritakan melalui anak-anak.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @weaponsmovie, film ini dijadwalkan tayang perdana di Indonesia pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Jadwal tayang di Indonesia ternyata lebih awal dari jadwal rilisnya di AS yakni pada 8 Agustus 2025.

Baca Juga My Daughter Is A Zombie, Film Paket Lengkap di Atas Ekspektasi

Sinopsis Weapons

Film ini mengisahkan hilangnya 17 dari 18 siswa di sebuah sekolah dasar. Mereka meninggalkan rumah pukul 02.17 dini hari dan menyebabkan kepanikan di sebuah wilayah bernama Maybrook.

Satu anak yang tidak hilang bernama Alex Lilly.

Hilangnya satu murid kelas secara bersamaan ini menyebabkan para wali murid menyalahkan guru mereka, Justine Gandy.

Baca Juga Film My Daughter Is A Zombie Tembus 2 Juta Penonton dalam 6 Hari, Kalahkan Mission Impossible di Korea

Namun Justine justru merasa curiga kepada Alex karena menjadi satu-satunya murid yang tidak ikut hilang.

Justine kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Alex. Ia berniat mengajukan pertanyaan dan mencari teka-teki hilangnya 17 muridnya.

Namun sesampainya di rumah Alex, Justine justru mendapat lebih banyak tekanan. Ia tiba-tiba melihat keanehan yang membawanya ke kejadian-kejadian traumatis.

