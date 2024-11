Jennifer Lopez, Lady Gaga, Katty Perry, dan Taylor Swift Dukung Kamala Harris

Bisnis.com, JAKARTA - Kamala Harris memperoleh banyak dukungan dari para selebriti papan atas Hollywood, dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Dilansir dari Hindustimes, Rabu (6/11/2024), para selebritas besar memberikan dukungan mereka kepadanya saat dia membangun momentum untuk pemilihan presiden 2024.

Dalam setiapp pertunjukan atau menjadi pembawa acara, para selebriti telah mempromosikan Kamala dan kampanye buatnya. Simak beberapa artis Hollywood yang ingin melihat kemenangan Kamala Harris.

Daftar selebritas Hollywood yang mendukung Harris:

1. Lady Gaga

Artis Beyonce muncul di rapat umum Harris di Pennsylvania di mana dia membawakan lagu God Bless America dan mengonfirmasi dukungannya kepada sang wakil presiden. Dia juga memperkenalkan suami Harris, Doug Emhoff, dan memberikan pidato tentang masa depan Amerika.

2. Rihanna

Rihanna mengungkapkan kecenderungannya terhadap Harris dalam pemilihan presiden dalam sebuah posting pada hari Senin. Dia menulis, "Ketika melindungi para pengecut dan memecat para pengecut dapat terjadi dalam satu pemungutan suara". Dia juga dengan jenaka menambahkan tentang "mencoba menyelinap ke tempat pemungutan suara dengan paspor (putranya)".

3. will.i.am

Rapper dan penyanyi itu dengan penuh semangat mempromosikan Harris melalui video musik barunya berjudul Yes She Can. Dalam video musik itu, dia mengecam Trump sebagai "predator" saat adegan-adegan dari serangan Capitol pada 6 Januari diputar. Dia juga mendesak para wanita untuk "memilih hak-hak Anda".

4. Katy Perry

Penyanyi Roar itu mengumumkan dukungannya untuk Wapres pada malam hari menjelang pemilihan. Dia berkata, "Empat tahun lalu, saya menjadi seorang ibu... Ini alasan saya memilih Kamala Harris. Saya tahu dia akan melindungi masa depan putri saya dan masa depan anak-anak Anda."

5. Harrison Ford

Ford merilis sebuah video untuk mempromosikan kampanye Harris, di mana dia mengonfirmasi bahwa dia akan memilih Harris "untuk selanjutnya". Dia juga mengutip pejabat pemerintahan Trump yang "membunyikan alarm dengan mengatakan 'Demi Tuhan, jangan lakukan ini lagi.'"

Setelah debat presiden antara Harris dan Trump pada bulan September, Taylor Swift mengumumkan bahwa dia akan mendukung Harris dalam pemilihan mendatang.

Dalam sebuah posting Instagram yang panjang, dia mengatakan akan memberikan suara untuk Kamala Harris dan Tim Walz dalam Pemilihan Presiden 2024. Bagi Taylor memilih @kamalaharris karena memperjuangkan hak dan tujuan.

"Saya pikir dia adalah pemimpin yang tangguh dan berbakat, dan saya yakin kita dapat mencapai lebih banyak hal di negara ini jika kita dipimpin oleh ketenangan dan bukan kekacauan. Saya sangat gembira dan terkesan dengan pilihannya untuk calon wakil presiden @timwalz, yang telah membela LGBTQ+ hak, IVF, dan hak perempuan atas tubuhnya sendiri selama beberapa dekade.”