Lagi Viral, Wow Spageti Buka Pop Up Resto di Yogyakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Wow Spageti ala Resto buka Pop Up Resto di Yogyakarta, setelah sukses buka di dua kota lainnya.

Sejak diluncurkan pada bulan Juli 2024, Wow Spageti menghadirkan restoran bertajuk Wow Spageti Pop Up Resto berlokasi di Taman Literasi, Blok M yang berlangsung pada tanggal 5-14 Juli 2024.

Kedua, Pop up resto di Bandung pada 29 Agustus hingga 08 September 2024, dimana lebih dari 11.000 porsi ludes terjual. Ratusan ribu produk Wow Spagetipun laku keras terjual selama event berlangsung.

“Kami melihat antusias masyarakat sangat bagus menyambut Wow Spageti. Di dua kotayang kami selenggarakan, yaitu Jakarta dan Bandung, keduanya didatangi ribuan pengunjung, hingga antrian mengular. Antusias pengunjung yang hadir membuat ramai disosial media dan banyak juga dari masyarakat di kota lain yang mengharapkan kehadiran Pop Up Resto Wow Spageti. Oleh sebab itu, untuk menjawab rasa penasaran masyarakat, Wow Spageti juga akan hadir di Jogja dan menyusul kota-kota lainnya.” ujar Elsa Yulianti Anzalina, Marketing Manager InstantFood Mayora.

Dia mengatakan Pop Up Resto di Jogja tanggal 07-13 November 2024 di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta itu, sedikit berbeda dengan di Jakarta dan Bandung, tema Pop Up Resto di Jogja kali ini adalah “Bring Italy to Jogja”.

Dengan membawa suasana Itali melalui sentuhan, dekorasi dan lagu-lagu klasik ala Italia, yang akan menambah kenikmatan pengunjung seolah-olah sedang menyantap Wow Spageti di Italia.

Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan Chef Internasional dengan sajian yang sudah ditata ala resto, lengkap dengan aneka variasi topping tambahan seperti chicken katsu, pepperoni, hingga lelehan keju mozarella.

Para pengunjung pun tampak sangat antusias karena bisa bertemu dan berinteraksi langsung ’chef bule’ tersebut.

Wow Spageti sendiri merupakan spaghetti instan yang diproduksi Mayora Group yang bisa dibuat dalam 3 menit, lengkap dengan bumbu dan topping.

Spaghetti merupakan pasta yang paling populer dan digemari masyarakat Indonesia.