Cetak Rekor!, Adu Tinju Mike Tyson Vs Jake Paul Ditonton 60 Juta Penonton Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan tinju kelas berat antara Jake Paul dan Mike Tyson ditonton oleh sekitar 60 juta rumah tangga di seluruh dunia

Bahkan, tontonan streaming ini mencapai puncaknya pada 65 juta “streaming bersamaan”, menurut data yang dibagikan oleh Netflix.

Lebih banyak data akan dirilis dalam beberapa hari mendatang, termasuk jumlah total penonton, kata streamer tersebut.

Itu adalah malam yang memecahkan rekor bagi Netflix. Informasi penayangan tambahan, termasuk total penonton, akan dirilis awal minggu ini.

Hastag PaulTyson menjadi trending topik No. 1 di seluruh dunia pada hari Jumat.

Menurut Netflix, Paul vs. Tyson dan Taylor vs. Serrano 2 mewakili “gerbang tinju terbesar di luar Las Vegas dalam sejarah AS,” karena gerbang Paul vs. Tyson telah melampaui $18 juta, “dua kali lipat rekor gerbang Texas sebelumnya untuk olahraga tarung dalam tinju dan MMA, melampaui rekor Canelo Álvarez sebesar $9 juta.”

Baca Juga Cerita Mike Tyson yang Hampir Mati Saat Latihan Jelang Naik Ring Lawan Jake Paul

Pertarungan Paul-Tyson Friday, merupakan acara langsung terbesar yang pernah diproduksi Netflix hingga saat ini.

Sebelumnya, Nteflix mengalami gangguan kelambatan dan buffering jelang laga berlangsung.

Sementara itu, jumlah penonton langsung di AT&T Stadium, markas Dallas Cowboys NFL, mencapai 70.000 orang.

Baca Juga Komentar Jake Paul Usai Kalahkan Mike Tyson si Leher Beton

Dalam pertarungan itu, Paul berhasil mengalahkan Tyson dalam 8 ronde.

Berdasarkan rumor dan perkiraan online menyebutkan penghasilan Paul untuk pertarungan tersebut sekitar US$40 juta, seperti yang dikatakan Paul sendiri dalam sebuah wawancara menjelang pertarungan.

Tyson, sementara itu, memiliki penghasilan sekitar $20 juta, menurut teman Tyson dan mantan juara dua divisi UFC Henry Cejudo.

“Saya di sini untuk menghasilkan $40 juta dan mengalahkan seorang legenda,” kata Paul pada konferensi pers sebelum pertarungan.