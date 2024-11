Simak 10 Anime dengan Biaya Produksi Termahal

Bisnis.com, JAKARTA - Di balik setiap adegan epik dan animasi yang detail, terdapat tim kreatif yang bekerja keras dengan anggaran besar. Beberapa anime bahkan masuk ke jajaran produksi termahal di dunia, mencatatkan rekor yang mencengangkan.

Secara khusus, genre shounen mendedikasikan banyak uang hasil jerih payah untuk adegan pertarungan epik dan busur yang rumit. Oleh karena itu, waralaba anime seperti One Piece atau Dragon Ball bahkan telah mampu memaksimalkan pengeluaran besar demi pendapatan fantastis.

Simak judul-judul yang masuk ke daftar anime produksi termahal yang dilansir dari berbagai sumber:

1. One Punch Man (2015 - Sekarang) Rp1,2 Miliar Per Episode

Orang berpikir bahwa tidak ada animasi tentang rambut Saitama dan juga singkatnya pertarungan dalam One Punch Man akan menghemat sedikit uang studio. Namun sayangnya, hal tersebut justru menambah anggaran dari produksi animasi ini sebab ekspresi wajahnya yang unik.

Sejujurnya, yang benar-benar membuat perbedaan dalam produksi per episodenya adalah pertarungan Saitama yang tidak berakhir dengan cepat. Hal ini bisa terlihat dalam episode pertarungan dengan Boros.

Madhouse, studio yang memproduksi One Punch Man, mengumpulkan biaya rata-rata hingga Rp1,2 Miliar, yang akan meningkat dengan popularitas saat anime terus mengadaptasi manga.

2. Demon Slayer (2019 - sekarang )Rp1,2 Miliar Per Episode

Dikenal dengan beberapa pertarungan anime yang paling mengesankan secara visual sepanjang masa, tidak heran mengapa Demon Slayer masuk daftar ini. Gerakan pertarungan yang sangat halus dan memuaskan di anime adalah pemandangan yang patut dilihat dan diapresiasi.

Ufotable, studio yang memproduksi Demon Slayer, memiliki harapan tinggi untuk kualitas artistik serial yang dihabiskan (secara harfiah) untuk menjaga estetika era Taisho tetap asli, dengan biaya Rp1,2 Miliar per episode. Gaya pernapasan dari setiap bilah pidang terlatih di anime mencerminkan biaya ini dengan cara yang paling indah yang bisa dilihat.

3. One Piece (1999 - sekarang) Rp 1,4 Miliar Per Episode

Dengan gaya animasi yang sangat berbeda sekarang, jelas terlihat bahwa One Piece memboroskan bagian yang adil pada visualnya yang didramatisasi dengan daftar karakter unik yang tak ada habisnya. Sebagai salah satu serial anime terlama yang pernah ada, One Piece menghasilkan rata-rata Rp1,4 Miliar per episode, sejumlah besar pertempuran menjadi penyebab utama anggaran.

Perlu diingat bahwa acara ini memiliki lebih dari seribu episode, 20 OVA, dan 14 film membuat jumlah biaya yang dihabiskan jauh lebih mahal. Beberapa adegan kematian paling menyedihkan dalam sejarah anime juga memakan biaya produksi yang sangat mahal.

4. Naruto Shippuden (2007 - 2017) Rp1,6 Milliar Per Episode

Mengetahui akar leluhurnya adalah salah satu anime paling terkenal sepanjang masa yaitu Naruto, tidak mengherankan jika Seri Naruto Shippuden menghabiskan rata-rata Rp1,6 Miliar per episode, bertekad untuk melampaui seri sebelumnya.

Mengikuti hit yaitu Naruto, anime ini penuh dengan adegan pertarungan luar biasa yang menyaingi pendahulunya, meskipun kecenderungannya untuk terjebak dalam adegan masa lalu yang justru gagal memajukan plot lebih lanjut. Terlepas dari itu, penggemar dan Studio Pierrot sama-sama tampak sangat yakin bahwa Naruto Shippuden bernilai setiap sennya.

5. My Hero Academia (2016 - Sekarang) Rp1,7 Miliar per episode

Pada puncak popularitasnya, My Hero Academia berada di peringkat 5 besar anime paling dicintai di seluruh dunia, memamerkan pahlawannya yang luar biasa dan bertekad degan gaya unik mereka sendiri dalam tampilan anime yang jelas.

Banyak karakter di My Hero Academia tampaknya memiliki rekan dari dunia DC Comics, mengambil inspirasi dari pahlawan hebat seperti Shazam dan Raven. Satu hal yang pasti, kualitas pertarungan di kedua waralaba tidak bisa diremehkan. Studio Bones, produser anime, menghabiskan Rp1,7 Miliar per episode untuk membuktikan hal ini.

6. JoJo’s Biazarre Advanture Rp1,9 Miliar Per Episode

Salah satu serial animasi paling jelas yang pernah memperkuat grafisnya adalah JoJo's Bizarre Adventure. Anime ini melakukan yang terbaik untuk menjaga basis penggemarnya tetap setia dan menginginkan Jojo lebih sering lagi. Sang pencipta Jojo menggunakan taktik dan plot twist yang benar-benar aneh untuk mengikat penggemar.

Menjadi anime kekuatan super yang tidak dapat diprediksi, JoJo's Bizarre Adventure berisi penggambaran berbeda dari karakter dasar yang sama dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Ketidakjelasan dan lelucon konyolnya menjadi sumber kekuatan yang mendefinisikan dirinya di antara besarnya dunia anime. Rata-rata, setiap episode berharga sekitar Rp1,9 Miliar untuk dibuat oleh David Production.