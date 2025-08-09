Apakah Pakai Bra yang Ketat Bisa Sebabkan Kanker Payudara?

Bisnis.com, JAKARTA - Pernah dengar bahwa mengenakan bra yang ketat dapat meningkatkan risiko kanker?

Kepercayaan bra dapat memicu kanker payudara telah beredar sejak tahun 1990-an bagaikan rumor buruk yang membandel.

Dilansir dari timesofindia, asal usul mitos ini bermula pada tahun 1995, dengan sebuah buku berjudul Dressed to Kill karya Sydney Ross Singer dan Soma Grismaijer.

Para penulis berspekulasi, tanpa melakukan studi ilmiah, bahwa bra, terutama yang berkawat, dapat menghalangi aliran limfatik.

Hal ini, menurut mereka, dapat "menjebak racun" dalam jaringan payudara, yang berpotensi menyebabkan kanker. Ini hanyalah hipotesis, bukan temuan yang telah melalui tinjauan sejawat.

Namun, rumor tersebut menyebar dengan cepat, didorong oleh berita utama yang sensasional dan cerita-cerita anekdot.

Baca Juga Benarkah Taruh Ponsel di Bagian Dada Bisa Sebab Kanker Payudara? Kenali Gejalanya

Dokter dan peneliti mengatakan rumor itu tidak benar. Menurut mereka, mengenakan bra (ketat, berkawat, atau lainnya) tidak menyebabkan kanker payudara.

Beberapa lembaga terkemuka, seperti American Cancer Society dan National Cancer Institute, menegaskan tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan jenis bra, ukuran, atau keketatan dengan risiko kanker.

Pada tahun 2014, para peneliti di Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle memutuskan untuk menguji teori tersebut dengan data yang kuat.

Baca Juga Lawan Kanker Payudara dengan Cara Mengenali dan Mencegahnya

Studi mereka yang berskala besar dan berbasis populasi, diterbitkan dalam Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, mengamati lebih dari 1.500 wanita, baik dengan maupun tanpa kanker payudara.

Tinjauan sistematis lainnya menggemakan hal ini, menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menghubungkan jenis atau durasi penggunaan bra dengan kanker, meskipun ada satu catatan yang cacat tentang tidur dengan bra. Selain itu, American Cancer Society mengatakan hal yang sama: "Tidak ada penelitian yang valid secara ilmiah yang menunjukkan penggunaan bra jenis apa pun menyebabkan kanker payudara."

Bukan berarti bra Anda sepenuhnya aman. Jika bra meninggalkan bekas kemerahan, membuat bahu Anda lecet, atau membuat hari-hari Anda seperti pertandingan gulat dengan karet elastis, tubuh Anda pasti mengirimkan sinyal (hanya saja, sinyal-sinyal tersebut tidak ada hubungannya dengan kanker). Bayangkan sakit punggung, postur tubuh yang buruk, dan masalah sirkulasi darah, bukan masalah besar.

Meskipun mitos kanker sudah tidak berlaku lagi, bra yang tidak pas tetap dapat menyebabkan masalah sehari-hari: Nyeri otot leher, bahu, dan dada. Iritasi kulit, terutama akibat bra yang kasar atau kotor. Selama menyusui atau pascaoperasi, bra berkawat dapat memperburuk ketidaknyamanan atau menyumbat saluran ASI. Tali yang terlalu ketat dapat membatasi gerakan dan sirkulasi. Tali yang menekan dapat menyebabkan iritasi saraf. Dan ukuran cup yang salah dapat membuat Anda membungkuk atau tegang tanpa menyadarinya. Bagaimana cara memilih bra yang tepat?

Keunggulan dan kekurangan bra berkawat

Kelebihan: Memberikan daya angkat, bentuk, dan pemisahan, terutama berguna untuk payudara yang lebih besar. Sangat baik untuk memberikan siluet yang tegas di balik pakaian yang pas.

Kekurangan: Dapat menjepit, lecet, atau menusuk, terutama jika tidak pas atau dipakai dalam waktu lama. Selain itu, kawat yang terbuka dapat menggores atau mengiritasi kulit; beberapa bahkan mengalami reaksi alergi terhadap logam.

Keunggulan dan kekurangan Bra tanpa kawat

Kelebihan: Rasa lebih lembut dan fleksibel, cocok untuk bersantai, hari-hari dengan benturan rendah, atau kulit sensitif. Biasanya ringan dan bernapas, ideal untuk kenyamanan yang nyaman.

Kekurangan: Mungkin menawarkan dukungan yang kurang terstruktur; beberapa pemakai merasakan “kemerosotan” dalam kecocokan atau postur tanpa pengangkatan yang memadai. Saat kecocokan yang ketat menyakitkan, dengarkan tubuh Anda dengan saksama