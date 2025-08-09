Ini yang Terjadi Jika Anda Tak Sengaja Menelan Permen Karet

Bisnis.com, JAKARTA - Permen karet terbuat dari pemanis, perasa, pelembut, dan yang terpenting, dasar permen karet yang kenyal yang tidak dapat dicerna tubuh Anda.

Mengunyah permen karet seharusnya tidak ditelan, meskipun mungkin ada sebagian dari Anda yang tak sengaja menelannya.

Jika hal tersebut terjadi, apakah perut Anda akan bermasalah?

Dilansir dari timesofindia, sistem pencernaan Anda mengolah permen karet seperti kebanyakan makanan yang tidak dapat dicerna, yakni memindahkannya dan keluar dari tubuh Anda dalam hitungan hari, bukan tahun.

Kebanyakan permen karet dikeluarkan melalui buang air besar dalam beberapa hari, biasanya sekitar 24 hingga 48 jam.

Kebanyakan orang tidak akan mengalami masalah jika satu atau dua potong permen karet tertelan secara tidak sengaja.

Hal ini karena usus Anda memiliki "gelombang pembersihan" yang kuat (alias peristaltik) yang memandu permen karet hingga keluar, biasanya dalam waktu kurang dari seminggu. Yang sebenarnya terjadi: Perjalanan permen karet melalui usus

Beginilah perjalanan permen karet Anda jika tertelan

Pertama, permen karet meluncur ke kerongkongan dan mendarat di lambung Anda.

Tubuh Anda menyerap bahan-bahan yang dapat dicerna, seperti pemanis atau perasa, sementara dasar kenyalnya tetap utuh. Permen karet yang tidak tercerna bergerak melalui usus halus dan usus besar Anda. Akhirnya, permen karet keluar dalam beberapa hari, bersama dengan limbah lainnya.

Kebanyakan permen karet aman (sampai tidak aman).

Jika Anda menelan permen karet sesekali, biasanya tidak ada alasan untuk khawatir. Kemungkinan besar tidak akan menimbulkan masalah, dan tentu saja tidak akan menempel seperti penumpang gelap. Namun, ada pengecualian. Kendala yang jarang terjadi:

Menelan permen karet secara tidak sengaja biasanya tidak berbahaya, tetapi masalah dapat terjadi dalam kasus yang jarang terjadi. Ada beberapa kasus, terutama pada anak kecil, di mana menelan banyak permen karet (atau permen karet ditambah benda asing seperti koin) dapat membentuk bezoar, massa lengket yang menyebabkan penyumbatan usus. Hal ini lebih umum terjadi pada anak-anak yang tidak memahami etika mengunyah.

Jika seseorang sudah memiliki masalah pencernaan, seperti sembelit atau gastroparesis (pengosongan lambung yang lambat), permen karet yang tertelan dapat meningkatkan risiko masalah. Gejala yang perlu diwaspadai:

Sakit perut atau bengkak yang terus-menerus Sembelit atau tidak bisa buang air besar Mual atau muntah Jika Anda memperhatikan hal-hal ini, terutama setelah mengunyah banyak permen karet, sebaiknya hubungi dokter (mungkin jangan jadikan kebiasaan menelan permen karet sebagai kebiasaan bodoh)! Lebih dari sekadar menelan!

Penelitian terbaru menambahkan hal yang mengejutkan: para ilmuwan di UCLA menemukan bahwa mengunyah permen karet, baik sintetis maupun alami, dapat melepaskan ratusan hingga ribuan partikel mikroplastik ke dalam air liur Anda. Potongan-potongan kecil ini dapat tertelan bersama permen karet. Meskipun bahaya pada manusia belum terbukti, mikroplastik sedang diselidiki terkait kaitannya dengan kerusakan sel, peradangan, dan penyakit kronis.

Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa sesekali mengunyah permen karet bukanlah alasan untuk khawatir, dan diperlukan lebih banyak penelitian.

Lebih lanjut, permen karet bebas gula sering kali mengandung sorbitol dan alkohol gula lainnya. Ini dapat bertindak seperti pencahar jika dimakan dalam jumlah banyak, menyebabkan kembung, kram, atau diare.

Meskipun satu batang mungkin tidak banyak berpengaruh, mengunyah terlalu banyak, bahkan jika tertelan, dapat menyebabkan perut keroncongan. Lalu, aturan terbaik untuk mengunyah permen karet?

Setelah selesai mengunyah, buang permen karet Anda ke tempat sampah, bukan ke perut. Rasanya kurang dramatis, tetapi pada akhirnya lebih baik untuk tubuh dan harapan Anda akan mitos yang lengket!