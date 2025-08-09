JnJ Specialist Dental Centre Ekspansi Buka Klinik Flagship

Bisnis.com, JAKARTA — Klinik gigi yang telah berkiprah selama 21 tahun, JnJ Specialist Dental Centre, resmi membuka klinik flagship terbarunya, penuh dengan bebagai layanan berteknologi tinggi.

Klinik flagship terbaru ini berlokasi di Jl. Hang Lekir I No. 11 Blok H.1 No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadirannya menjadi tonggak penting dalam perkembangan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.

Founder & Medical Director JnJ, Jeddy mengatakan, sebagai jaringan klinik gigi unggulan yang mengedepankan pendekatan holistik dan teknologi mutakhir, ekspansi JnJ Specialist Dental Centre melalui klinik flagship di Senayan ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan gigi berstandar internasional yang tidak hanya unggul secara klinis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri pasien.

Baca Juga Arti Mimpi Gigi Copot dan Goyang, Bisa Pertanda Baik dan Buruk

"Pertumbuhan strategis ini terjadi melalui kemitraan JnJ Specialist Dental Centre dengan Healthway Medical Group, salah satu jaringan klinik terkemuka di Singapura dengan lebih dari 130 klinik dan pusat medis," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

JnJ Specialist Dental Centre Group sendiri bersama mitranya mengoperasikan lebih dari 10 klinik dan fasilitas perawatan gigi di seluruh Indonesia.

“Klinik flagship ini mencerminkan tingginya permintaan akan layanan perawatan gigi dan pengalaman pasien yang berkualitas di Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga Para Pembeli Emas Antam yang Gigit Jari Usai Putusan The Fed Tahan Suku Bunga

Memahami kebutuhan tersebut, JnJ Specialist Dental Centre mengembangkan layanan menyeluruh yang menggabungkan keahlian klinis dengan teknologi diagnostik mutakhir.

Klinik flagship di Senayan menghadirkan perawatan spesialis seperti Invisalign, pemasangan Same-Day Crown, Smile Makeover, Implan Gigi, hingga Full Mouth Rehabilitation.

Seluruh layanan berteknologi tinggi tersebut juga didukung dengan teknologi canggih seperti CBCT 3D scan, iTero intraoral scanner berbasis AI, pemindaian wajah Rayface, hingga teknologi laser Waterlase dari Biolase untuk prosedur yang lebih presisi dan nyaman, sehingga meminimalisir kecemasan pasien.

Baca Juga Tips Merawat Gigi Agar Miliki Senyum Sehat ala Prilly Latuconsina

"Keahlian ini menghasilkan perubahan nyata yang menunjukkan keberhasilan pendekatan JnJ Specialist Dental Centre" ungkapnya.

Di klinik flagship Senayan, pasien juga dapat melihat langsung proses pembuatan gigi tiruan seperti crown dan retainer, sekaligus memahami material dan metode yang digunakan.

"Pendekatan terbuka ini mencerminkan komitmen JnJ Specialist Dental Centre terhadap edukasi dan kepercayaan pasien, dengan menggabungkan keahlian spesialis dan metode berbasis ilmiah untuk menghadirkan layanan seperti pemasangan crown di hari yang sama dan perawatan implan yang menyeluruh," tutur Jeddy.

Dengan mengintegrasikan standar internasional, sistem mutakhir, dan pendekatan perawatan yang transparan, klinik flagship JnJ Specialist Dental Centre di Senayan bukan sekadar ekspansi, tetapi penanda tonggak baru dalam transformasi layanan kesehatan gigi di Indonesia, yang mampu mengubah bukan hanya senyum, tetapi juga kehidupan penggunanya.