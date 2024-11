Simak Sinopsis Serial Thriller Alice In Borderland Berlanjut ke Season 3

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah 2 tahun berlalu sejak perilisan Alice in Borderland season 2, serial thriller distopia tersebut dipastikan akan kembali dalam Alice in Borderland season 3.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Netflix. Platform streaming online itu telah memastikan bahwa Alice in Borderland Season 3 akan jadi salah satu tayangan yang mereka unggulkan pada 2025.

Kabar ini pertama kali dibagikan dalam acara The Next on Netflix: International. Acara tersebut digelar di Los Angeles, Amerika Serikat.

Baca Juga Alasan Mengapa Film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film Raih Borong 7 Piala Citra

"Fans seolah akan merasakan permainan roller coaster penuh adrenalin selagi serial ini melanjutkan tema-tema mendalam soal kemanusiaan, pengorbanan, dan usaha mengejar eksistensi diri yang bermakna," ungkap Netflix.

Serial adaptasi manga berjudul sama tentang upaya bertahan hidup tersebut kembali menampilkan aktor Kento Yamazaki dan Tao Tsuchiya sebagai Arisu dan Usagi.

Kendati demikian, dalam season 3 nanti akan ada evolusi karakter mereka dalam dunia Borderland yang selalu menegangkan setiap episodenya.

Baca Juga Fakta The Apprentice, Film Biopic Donald Trump yang Buat Takut Artis Hollywood

Sutradara Shinsuke Sato menyebut untuk musim ketiga, Alice in Borderland akan terus mempertahankan ciri khasnya, yaitu tampil intens serta menghadirkan keindahan sinematik. Serial karya Haro Aso ini mengikuti kisah Arisu setelah mendapati bahwa dia telah berada di dunia paralel.

Pada dunia itu, Arisu harus memainkan sejumlah permainan dan keluar sebagai pemenangnya untuk bertahan hidup. Permainan ini dibagi ke dalam empat kategori yang diwakili oleh lambang kartu, yaitu keriting, sekop, wajik, dan hati.

Musim pertama Alice in Borderland tayang perdana pada Desember 2020 dan memasuki daftar Top 10 Netflix di 70 negara. Serial ini juga mendapatkan nilai penonton sebesar 96 persen di situs Rotten Tomatoes. Tak lama setelah musim pertama tersebut, para penggemar menyerukan agar Alice in Borderland berlanjut ke musim berikutnya.

Baca Juga Film Gladiator II Banjir Kritik karena Hapus Adegan Artis Palestina May Calamawy

Musim kedua serial ini mulai tayang pada Desember 2022 dan kembali memasuki daftar Top 10 Netflix di 90 negara, bahkan menduduki peringkat pertama di 17 negara. Di Jepang, Alice in Borderland duduk di puncak daftar Top 10 selama 14 hari berturut-turut.

Pada musim keduanya sendiri, serial Alice In Borderland menutup cerita dengan sebuah plot twist besar, di mana identitas Mira yang diperankan dengan luar biasa oleh Aya Asahina, akhirnya terungkap.

Arisu pun harus memainkan game mematikan melawan Mira, dan ending musim kedua membuat Arisu kembali ke dunia nyata, meskipun dengan ingatan yang hilang.

Sebelum cerita berakhir, kita juga diberi teaser kartu Joker, yang menjadi tanda bahwa permainan lebih besar sedang menanti.

Musim ketiga diperkirakan akan lebih fokus pada karakter Joker sebagai antagonis utama. Walaupun belum banyak informasi yang terungkap mengenai karakter ini, Joker dipastikan akan menjadi tantangan besar bagi Arisu dan para pemain lainnya.

Satu hal yang pasti, musim ketiga akan menguji Arisu dan teman-temannya dengan level permainan yang lebih intens dan berbahaya.

Meskipun pihak Netflix telah mengumumkan serial Alice In Borderland akan tayang pada 2025, namun sampai saat ini tanggal pasti perilisan serial adaptasi manga tersebut belum diketahui. (Enrich Samuel K.P)