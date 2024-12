Rekomendasi 7 Film Horor dengan Plot Twist Tidak Terduga

Bisnis.com, JAKARTA - Terkadang daya tarik dari sebuah film horor bukanlah seberapa seram hantu atau teror yang disuguhkan, melainkan jalan cerita yang menipu para penonton.

Nyatanya ketika sebuah film berhasil mengejutkan penonton dengan plot twist yang tak terduga, sensasinya menjadi dua kali lipat. Bahkan kerap kali film horor yang seperti ini mengundang apresiasi dari para penonton dan kritikus film.

Simak rekomendasi 7 film horor dengan plot twist terbaik:

1. The Others

Film horor The Others menceritakan tentang seorang ibu bernama Grace yang tinggal bersama kedua anaknya di Jersey pada masa perang dunia kedua. Saat itu suaminya pergi berperang dan tidak pernah kembali dalam waktu yang lama.

Dalam film diperlihatkan bahwa kedua anak Grace mengidap kelainan yang menyebabkan mereka tidak bisa terpapar cahaya sama sekali. Hal ini juga menjadi sebab dari Grace yang kemudian mempekerjakan tiga orang pelayan untuk mengurus kedua anaknya.

Disinilah segalanya mulai berubah kearah yang lebih mistis, beberapa teror kerap dirasakan Grace dan anak-anaknya, namun tidak dengan ketiga pelayan. Anda akan dibawa untuk melihat film dalam sudut pandang beberapa orang dengan pendapat yang logis sampai pada akhirnya tertipu dengan semua itu.

2. The Sixth Sense

Film horror selanjutnya adalah The Sixth Senses yang bercerita tentang seorang psikolog anak bernama Malcolm Crowe yang menangani seorang pasien. Pasiennya anak yang bernama Tommy tersebut diketahui mengidap penyakit halusinasi yang menyebabkan dirinya dapat melihat roh orang yang sudah mati.

Menariknya, penonton akan dibawa mengikuti bagaimana Crowe yang sering bingung dengan kondisi yang dialaminya dan justru menimbulkan banyak pertanyaan pada dirinya sendiri.

Crowe juga sering berdiskusi dengan anak laki-laki tersebut dibandingkan dengan ibunya. Beberapa konflik akhirnya terlihat dalam film, yang berujung pada kebenaran sejati tentang siapa sebenarnya Crowe.

3. Malignant

Merupakan film horor dengan peruntukan yang baiknya ditonton oleh orang dewasa. Film ini Malignant menceritakan seorang istri bernama Madison yang kerap mengalami kekerasan dari suaminya yaitu Derek.

Diketahui Madison bahkan sampai mengalami keguguran akibat kekerasan tersebut, dan akhirnya sering bermimpi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang misterius.

Dalam beberapa adegan, mimpi yang dialami oleh Madison ternyata menjadi kenyataan seperti mimpi, yang melihat bahwa suaminya dibunuh saat ingin memasuki rumah. Tidak hanya itu, setelahnya Madison juga kembali bermimpi seperti pembunuh yang masuk kedalam rumahnya dan menyebabkan beberapa terror.

Kejadian ini bahkan mengundang kepolisian juga turut turun dan melakukan penyelidikan. Sedikit demi sedikit pembunuh tersebut akhirnya berhasil diketahui identitasnya.

4. The Cabin In The Woods

Merupakan film yang mengisahkan tentang liburan sekelompok anak muda yang berakhir dengan sangat tragis. Sebab liburan yang dijalani oleh para mahasiswa ini rupanya telah dirancang oleh beberapa orang sebagai sebuah objek bahan percobaan. Keanehan mulai terjadi saat para mahasiswa menemukan banyak relik kuno dan antik dalam rumah yang mereka tempati.

The Cabin In The Woods memperlihatkan bagaimana kenakalan dan kewaspadaan dari anak muda di tempat yang tidak mereka ketahui. Beberapa teror pembunuhan dari mahluk yang tidak diketahui identitasnya menyebabkan para mahasiswa kehilangan nyawanya. Namun yang menarik adalah bagaimana ending akan membuka pikiran dari para penonton.

5. Insidious

Merupakan film pertama dari The Insidious Universe, film horor supernatural ini mengisahkan sebuah keluarga yang berusaha keras mencegah roh jahat masuk kedalam tubuh sang anak yang mengalami koma.

Cerita diawali dengan seorang guru Josh Lambert dan istrinya pindah bersama ketiga anak mereka, Dalton, Foster dan bayinya Cali, ke sebuah rumah besar.

Tidak berselang lama terjadi sebuah insiden yang menyebabkan Dalton terjatuh dari loteng dan mengalami koma. Anehnya saat mendapat perawatan medis, para dokter tidak menemukan masalah berarti yang menyebabkan Dalton tidak sadarkan diri. Tidak hanya itu, setelah 3 bulan berselang, sang istri Renai melihat beberapa penampakan dan bahkan sang nenek mengatakan melihat iblis di dalam kamar Dalton.

Dalam penanganannya, diketahui sang ayah melakukan beberapa metode yang dapat mengembalikan arwah dari sang anak yang tersesat di dimensi lain dan akhirnya berhasil membawanya kembali. Namun yang tidak disadari bahwa ternyata sang ayah juga memiliki iblis sendiri yang sudah mengikutinya sejak lama.

6. Don’t Hang Up

Sekumpulan remaja iseng yang senang melakukan prank kepada orang-orang mendapat prank balik dari seseorang misterius. Don’t Hang Up bercerita tentang remaja, Brady Mannion, Sam Fuller, Jeff Mosley, dan Roy, alias "PrankMonkey69" mendapat panggilan telepon yang meminta mereka untuk tidak pernah mematikan panggilan tersebut.

Para remaja ini bahkan mendapatkan tantangan untuk saling membunuh satu sama lain, jika tidak keluarga merekalah yang akan dibunuh.

Film ini menjadi seru sebab teror yang dialami remaja-remaja ini memaksa mereka untuk saling bertengkar satu sama lainnya. Plot twist yang disajikan juga terasa menjengkelkan namun tetap sangat menarik.

7. Fall

Fall mengisahkan tentang dua orang perempuan bernama Becky dan Hunter yang merupakan petualang. Kedua gadis ini terkenal sebab kerap kali melakukan pendakian ke tempat-tempat tertinggi di dunia. Dalam suatu peristiwa diketahui bahwa kekasih dari Becky meninggal akibat terjatuh dari tebing.

Peristiwa tersebut kemudian memberikan rasa trauma yang hebat kepada Becky, namun sahabatnya hunter mengajak untuk kembali melakukan projek memanjat sebuah tower radio terbengkalai dengan ketinggian mencapai 600 m.

Sayangnya, kejadian buruk menimpa mereka berdua sehingga tidak bisa turun selama beberapa hari. Film ini membawa sudut pandang penonton yang juga ikut depresi menghadapi situasi dari Becky dan Hunter yang salah satunya sudah mati.

Itulah 7 film horror dengan plot twist terseru yang dapat ditonton lewat platform streaming legal seperti Netflix, Catchplay, dan Prime Video. (Enrich Samuel K.P)