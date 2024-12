Promo Diskon Kuliner di Harbolnas 12.12

Bisnis.com, JAKARTA - Hari belanja online nasional (harbolnas) 12.12 merupakan waktunya belanja hemat, termasuk jajan kulineran.

Sejumlah tenant memberikan promo diskon spesial untuk harbolnas 12.12 tahun 2024.

Berikut deretan promo diskon makanan dan minuman harbolnas 12.12

1. Chatime

Promo 12.12 dari Chatime! BELI 1 GRATIS 1

Beli Chatime Large (semua varian) + topping, langsung dapet Chatime Regular (semua varian) gratis! Gimana nggak happy, kan?

Promo ini cuma berlaku 2 hari aja, tanggal 11-12 Desember 2024, dan hanya untuk pembelian di outlet.

2. Bandar Djakarta

pesial 12.12 1ekor IKAN beneran cuma *Rp 12.000* di @bandardjakartarestaurant

siap-siap catet tanggalnya 11-14 Desember 2024

Bandar Djakarta Alam Sutera

Bandar Djakarta Bekasi

Syarat dan ketentuan :

- Minimal transaksi Rp 300.000 (food Only)

- Pilihan saus Bumbu Rujak, Saus Thailand atau Asam Manis

- Tunjukan screenshot postingan ini

- Berlaku untuk makan ditempat

- ⁠Khusus Bandar Djakarta Bekasi Berlaku pilih salah satu : 1 ekor ikan / 1 porsi udang 300gr . Dengan pilihan saus udang : Saus Padang / Saus Telur Asin / Saus Butter Garlic

3. Hokben

Double Date 12.1 Banyak promo-promo kece di #hokbenaja

Kamu bisa pilih yaitu :

1. Special Price 1 Okayu Ni Tamago + 1 Yakimeshi jadi 12k nett*

2. Diskon 12k pembelian 2 Tokyo Bowl*

3. Special Price 3 Hoka Ramen Large jadi 120k dari harge 138k*

Menu promonya khusus layanan dine in di semua store HokBen mulai tanggal 9 - 20 Desember 2024, setiap Senin - Jumat

4. Burger King

MEGA 12.12 2 Burger hanya 30Ribuan aja di @burgerking.id

Siap rayakan Mega Sale 12.12 di Burger King!

Yuhuu makin seru dan asik nongki bareng doi atau bestie ditemenin burger dari Burger King. Gak perlu takut dompet kering, soalnya promo Mega 12.12 cuma 30 ribuan bisa dapet Chicken Burger dan BBQ Beef Rasher! Dijamin makin mantul

Buruan mampir ke store Burger King terdekat, promo berlaku cuma sampai tanggal 15 Desember 2024 aja! Jangan sampe ketingalannn

Syarat & Ketentuan Berlaku:

- Promo berlaku sampai 15 Desember 2024

- Wajib menunjukkan gambar promo ke kasir

- Tersedia untuk Dine-in, Drive-Thru, Takeaway &

BK App

- Harga sebelum 10% PB 1

- Tidak berlaku di Burger King Rest Area dan beberapa outlet di Bali

5. Gokana Resto

PROMO 12.12 dari Gokana! ada MENU SERBA 12RIBU* Makan rame-rame jadi lebih hemat!

Ada dua promo spesial nih:

Makan berempat cuma 120 ribu*

Menu serba 12 ribu*

Catat tanggalnya: 11-13 Desember 2024. Cuma 3 hari aja, jadi jangan sampai kelewatan!

Syarat & Ketentuan:

1. Harga belum termasuk pajak

2. Promo berlaku untuk dine in, take away, dan delivery

3. Promo serba 12 ribu harus disertai pembelian minimum 50 ribu (tidak bisa digabung dengan promo 120 ribu)

4. Promo 120 ribu berlaku kelipatan maksimal 3 paket dalam 1 transaksi

5. Pembelian menu promo tidak bisa digabung dengan penggunaan voucher

6. Kataramen

HANYA 1 HARIBUY 1 GET 1 di @kataramen.id

Kataramen B1G1 is back!

Stay tuned untuk spesial promo 12.12 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hanya berlaku untuk menu Main Course

- ⁠Wajib follow dan tag @kataramen.id di Instagram Story dengan hastag #B1G1Kataramen1212

- ⁠Berlaku kelipatan

- ⁠Tidak dapat digabung dengan promo lain

- ⁠DINE-IN ONLY

- ⁠Hanya berlaku ditanggal 12 Dec 2024 selama jam operasional

7. Kopi Kenangan

promo tanggal dobel untuk kamu Buruan beli promo DREAMY 12.12 di outlet Kopi Kenangan

Nikmati promo 12.12 yaitu beli 2 atau 3 minuman GRATIS* 1 Americano serta tersedia promo bundle makanan mulai dari 29RB* aja

Promo berlaku untuk pembelian langsung di outlet, via aplikasi Kopi Kenangan, dan online food delivery favoritmu ~

Promo berlaku dari tanggal 9 - 19 Desember 2024. Jangan sampai ketinggalan, Beb!

*Syarat & Ketentuan Berlaku

8. Yakiniku

Mau BBQ ala Tokyo tapi hemat? Pas banget, ada promo Karubi & Skirt Set 200g cuma Rp 97.500 aja (hemat 35%)! sudah include salad/namul + miso soup + nasi

Promo berlaku dari 9-13 Desember 2024

Khusus buat dine-in aja ya

Harga belum termasuk pajak & service

9. McDonalds

Selain promo 12.12, ada Best Burger Promo juga kembali di Mekdi!

Namamu atau gunakan atribut ada kata-kata “ER”, tinggal bawa tanda pengenal sah dan tunjukkan ke kasir.

Dapatkan Cheeseburger GRATIS disertai pembelian Paket Hemat Burger hanya di tanggal 12 Desember ini mulai jam 11 siang waktu setempat ya!