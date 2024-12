Stasiun TV Korea Selatan Tunda Sederet Acara untuk Pemungutan Suara Majelis Nasional

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Nasional Korea Selatan dijadwalkan untuk memberikan suara pada mosi kedua untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Desember.

Atas alasan ini, banyak acara TV mengumumkan pembatalan dan perubahan pada jadwal siaran mereka.

Dilansir Soompi, acara “Music Core” MBC tidak akan tayang pada Sabtu untuk pekan kedua berturut-turut. Namun, acara musik tersebut akan ditayangkan pada Minggu, 15 Desember. Selain itu, acara varietas MBC “How Do You Play?” juga telah membatalkan siarannya pada 14 Desember.

Acara varietas JTBC “Knowing Bros” (“Ask Us Anything”) dan drama “The Tale of Lady Ok” juga disebut tidak akan menayangkan episode baru pada 14 Desember.

“The Tale of Lady Ok” akan kembali tayang pada 15 Desember dan menanyangkan Episode 4.

Drama Channel A "Marry YOU" juga akan libur pada 14 Desember, dengan Episode 9 dan 10 dijadwalkan tayang berturut-turut pada 15 Desember 2024.

KBS 2TV juga tidak akan menayangkan Episode 2 dari acara varietasnya "Moving Voices in Germany" seperti yang dijadwalkan sebelumnya.

Sebagai gantinya, acara tersebut akan menayangkan "Moving Voices Special – From Majorca to München" selama slot waktu acara yang biasa pada 14 Desember.

Dilaporkan sebelumnya, sederet acara TV dan drama Korea Selatan juga menghadapi penundaan dan pembatalan penayangan ketika Presiden Korea Selatan menjatuhkan vonis darurat militer.

Pekan lalu, di tengah meningkatnya kerusuhan politik di Korea Selatan, sejumlah program TV dan drama mengumumkan perubahan penayangan.

MBC mengumumkan bahwa beberapa program varietas populernya, termasuk "Music Core," "Home Alone" ("I Live Alone"), "How Do You Play?," dan "The Manager" tidak ditayangkan untuk mengakomodasi liputan tambahan "News Desk" dan laporan berita khusus.

Demikian pula, JTBC telah mengonfirmasi pembatalan acara varietas andalannya "Knowing Bros" ("Ask Us Anything") pada akhir pekan lalu.

Sejumlah penayangan drama juga mengalami perubahan jadwal yang signifikan. Drama MBC "When the Phone Rings" tidak menayangkan episode ke-5 dan ke-6 karena siaran berita khusus.

SBS juga mengumumkan penayangan Episode 9 dari ‘The Fiery Priest 2’ Episode 10, yang dijadwalkan pada tanggal 7 Desember, ditunda karena liputan berita khusus. Acara musik SBS “Inkigayo” juga tidak tayang pada 8 Desember lalu.

Drama akhir pekan Channel A “Marry YOU” juga melewatkan penayangannya pada 7 Desember dan menayangkan dua episode sekaligus secara berurutan pada 8 Desember.

Perubahan jadwal TV ini mengikuti serangkaian peristiwa politik dramatis di Korea Selatan. Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato daruratnya.

Namun, hanya dua jam kemudian, Majelis Nasional mengeluarkan resolusi yang menuntut pencabutan darurat militer, yang mendorong Presiden Yoon Suk Yeol untuk mengeluarkan pernyataan pada pukul 4:30 pagi waktu Korea Selatan dan mengumumkan penghentiannya.

Meskipun darurat militer telah dicabut, dampak politiknya terus berlanjut, dengan partai-partai oposisi mengintensifkan upaya untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.