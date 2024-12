Disney Resmi akan Menggarap Film 'Tangled' Versi Live Action

Bisnis.com, JAKARTA - Film ikonik Disney, Tangled direncanakan akan hadir dalam versi live action. Film Tangled juga pernah mendapatkan nominasi Oscar untuk lagu original ‘I See the Light’.

Dilansir dari Variety, Jumat (13/12/2024), Disney dikabarkan tengah berdiskusi dengan sutradara Michael Gracey untuk menggarap versi terbaru film animasi Tangled.

Michael Gracey merupakan sutradara yang karyanya pertama kali dikenal pada tahun 2017, melalui filmnya ‘The Greatest Showman’. Film ini menjadi salah satu film musikal terbaik yang berhasil meraup US$450 juta secara global.

Film Tangled versi live action juga dikabarkan akan ditulis oleh Jennifer Kaytin Robinson, penulis sekaligus sutradara yang pernah menggarap film ‘Thor: Love and Thunder’ dan ‘I Know What You Did Last Summer’ yang akan segera rilis.

Film animasi yang rilis tahun 2010 ini menjadi salah satu film keluaran Disney yang paling banyak mendapatkan respon positif dari para penonton.

Saat pertama kali rilis 14 tahun lalu, film Tangled menghasilkan US$592 juta box office secara global. Tidak heran bila versi live action Tangled menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

Disutradarai oleh Nathan Greno dan Byron Howard, Tangled bercerita tentang Rapunzel (Mandy Moore), seorang putri yang selalu dikurung oleh ibunya di menara terpencil. Suatu hari Rapunzel bertemu pencuri baik hati bernama Flynn Rider (Zachary Levi) yang akhirnya membawa Rapunzel untuk melihat dunia luar saat hari ulang tahunnya yang ke-18.

Kesuksesan dari film pertamanya di tahun 2010 membuahkan beberapa film pendek spin-off yang rilis pada tahun 2012 dengan tajuk ‘Tangled Ever After’ dan serial Tv tahun 2017 ‘Rapunzel’s Tangled Adventure’. Tidak hanya itu, film Tangled juga mendapatkan nominasi Oscar untuk lagu original ‘I See the Light’.

Selain Tangled, Disney juga tengah mempersiapkan banyak film animasi live action lainnya, seperti Snow White dan Lilo & Stitch yang direncanakan akan tayang di bioskop pada tahun 2025, dan Moana yang direncanakan akan tayang pada tahun 2026.

Meskipun tim produksi telah ditetapkan, belum ada informasi detail tentang para pemeran yang akan terlibat dalam film ini. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)