Film Animasi Princess Disney yang Diangkat Menjadi Live-Action

Bisnis.com, JAKARTA – Semua anak ingin hidup layaknya pada kisah Disney, mulai dari menjadi putri atau pangeran, hingga hidup di kerajaan mewah. Namun, Anda dapat ikut merasakan kehidupan para karakter tersebut dengan menonton filmnya.

Seiring berjalannya waktu, para animator Disney berupaya untuk melakukan inovasi. Salah satunya adalah dengan mengadaptasi film animasi mereka ke dalam versi live-action.

Dilansir dari Letterboxd dan IMDb, berikut film animasi putri Disney yang diangkat menjadi live-action:

1. Snow White (2025)

Pada tanggal 10 Agustus kemarin, Walt Disney Studios baru saja merilis trailer untuk film putri terbarunya, “Disney’s Snow White.”

Dalam waktu kurang dari 24 jam, trailer ini sudah mendapat 3,7 juta penonton. Film ini mengadaptasi versi animasinya yang diproduksi pada tahun 1937 dengan judul “Snow White and the Seven Dwarfs.”

Film yang disutradarai oleh Marc Webb ini akan rilis pada Maret 2025. Belum banyak detail terkait film ini, tetapi sejumlah nama seperti Rachel Zegler, Gal Gadot, dan Andrew Burnap dipastikan akan turut ambil bagian.

2. The Little Mermaid (2023)

“The Little Mermaid” mengisahkan tentang seorang putri duyung bawah laut, Ariel, yang ingin merasakan hidup di daratan. Saat mengunjungi daratan, Ariel jatuh cinta pada Pangeran Eric.

Namun, dunia yang berbeda menjadi penghalang kisah cinta mereka. Film ini disutradarai oleh Rob Marshall dan Halle Bailey dipercaya untuk memerankan Ariel.

Meskipun sempat mengandung kontroversi terkait ras dan diversitas, film ini tetap menyajikan performa yang baik untuk ditonton.

3. Mulan (2020)

Mulan tahun 2020 merupakan versi adaptasi dari film animasinya–yang rilis pada tahun 1998 dengan judul yang sama. Masih sama seperti versi animasinya, film ini mengisahkan tentang Mulan, seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki demi bisa bertugas di Angkatan Darat Kekaisaran Tiongkok.

Versi live-action ini disutradarai oleh Niki Caro, dengan karakter Mulan diperankan oleh Liu Yifei. Uniknya, pihak film menyeleksi lebih dari 1.000 kandidat untuk peran Mulan. Persyaratannya antara lain harus memiliki keterampilan bela diri, kemampuan berbahasa Inggris, dan potensi untuk menjadi bintang internasional.

4. Aladdin (2019)

Film Aladdin menampilkan salah satu putri Disney, putri Jasmine. Film yang identik dengan jin dan karpet terbang ini dirilis pada tahun 2019, yang merupakan versi live-action dari film animasi pada tahun 1992.

Film ini menceritakan tentang seorang anak jalanan yang memulai petualangan ajaib setelah melepaskan jin yang sudah terkurung selama ribuan tahun.

Dalam petualangan tersebut, Aladdin bertemu dan jatuh cinta dengan seorang putri kerajaan, Jasmine. Sang sutradara, Guy Ritchie, tertarik untuk membuat film ini karena “Aladdin” merupakan kisah Disney yang paling dekat dengannya.

5. Beauty and the Beast (2017)

“Beauty and the Beast” merupakan film animasi tahun 1991 yang kembali dibuat dalam versi live-action pada tahun 2017 dengan judul yang sama. Film garapan Bill Condon ini mengisahkan tentang Belle, seorang gadis cerdas yang harus merawat seorang pangeran yang telah berubah menjadi binatang misterius.

Uniknya, Emma Watson–pemeran Belle–menolak peran yang ditawarkan dalam film La La Land–untuk membintang film ini. Sebaliknya, Ryan Gosling menolak peran Beast yang ditawarkan padanya untuk membintangi film La La Land. (Rafi Abid Wibisono)