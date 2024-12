Ragam Promo Diskon Akhir Tahun 2024, Jangan Sampai Terlewatkan

Bisnis.com, JAKARTA - Momen akhir tahun, ada banyak penawaran diskon dan harga spesial piiyang ditawarkan berbagai produk baik makanan ataupun ritel.

Ini waktu yang tepat buat Anda yang ingin belanja atau mencicipi kuliner yang sudah lama diincar.

Berikut deretan promo di akhir tahun 2024

1. Guardian

Menutup tahun 2024, Guardian Indonesia menghadirkan promo akhir tahun dengan berbagai penawaran spesial untuk pelanggan setianya.

Selama periode promo yang berlangsung sampai dengan Januari 2025, pelanggan dapat menikmati diskon hingga 70% untuk berbagai produk, termasuk kebutuhan harian, suplemen kesehatan, serta produk kecantikan dan perawatan tubuh. Selain itu, Guardian juga menawarkan paket bundling dengan harga spesial yang memungkinkan pelanggan mendapatkan lebih banyak produk dengan harga lebih hemat.

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka menjelang pergantian tahun. Tidak hanya itu, Guardian juga menawarkan cashback Rp25 ribu setiap hari kamis sampai dengan minggu tanpa minimum pembelanjaan, yang berlaku di seluruh toko Guardian maupun transaksi melalui aplikasi Guardian ID.

Malvin Tarigan, Head of Marketing Guardian Indonesia mengatakan, Guardian sebagai retail terdepan produk dan layanan kesehatan dan kecantikan di Indonesia, yang merupakan mitra terdepan pelanggan untuk mewujudkan hidup yang sehat dan cantik setiap hari.

Guardian berencana memperluas penawaran dengan produk-produk baru yang berpusat pada kebutuhan pelanggan serta melanjutkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak positif bagi komunitas. Upaya ini bertujuan mempererat hubungan Guardian dengan masyarakat, baik melalui kegiatan offline maupun platform digital.

2. Yoshinoya

Promo Payday spesial Natal dari Yoshinoya! Diskon 50% untuk Combo Garlic Chicken kedua.

Syarat dan Ketentuan :

• Periode: 25-31 Desember 2024

• Berlaku untuk varian Original, Yakiniku, dan Black Pepper

• Harga berbeda untuk varian Black Pepper dan beberapa store tertentu

• Berlaku untuk dine-in, takeaway, dan delivery

• Tidak berlaku di Store Dufan dan Bandara

• Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

3. Fisik Sport

BELI 1 GRATIS 1 di @fisiksport

Akhir tahun makin seru dengan promo spesial buat kamu. Pilih koleksi terbaik dari kategori olahraga dan lifestyle favorit kamu!

Hanya 3 hari aja: 27 - 29 Desember. Jangan sampai kelewatan!

4. Ourdailydose

BUY 1 GET 1 FREE di @ourdailydoseid

Double the style, double the fun! Enjoy BUY 1 GET 1 only at Our Daily Dose Mall ! Don’t miss out on this incredible chance to level up your sneaker game with a friend or snag two pairs for yourself! Hurry, limited stock available!

Period : 27 - 29 Dec 2024

*Exclude stores Grand Indonesia, Senayan City, Pondok Indah Mall.

5. Ikea

Promo akhir tahun 2024 IKEA Year End SALE Lebih dari 1.000 perabot & aksesoris furniture berkualitas. Hemat hingga 80%. ✓27 Nov 2024 - 5 Jan 2025.

6. BCA

Nikmati Diskon Hingga 50% Nikmati promo dan diskon menarik dari berbagai merchant/brand di BCA Salebration 2024. Dapatkan diskon hingga 50% dan berbagai potongan harga untuk brand favoritmu.

7. CFC

Paket Rame Spesial Akhir Tahun siap jadi andalan buat quality time rame-rame..

Dari Ayam Goreng, Chicken Kranz, hingga Chicken Strips lengkap dengan nasi, semuanya siap memanjakan selera kamu. Harga mulai dari 22 Ribuan per orang aja udah bisa nikmati berbagai pilihan aneka ayam favorit dari CFC.

Yuk, mention bestie, keluarga, atau teman kantor kamu untuk serbu promonya.

Syarat & Ketentuan:

-Promo berlaku tanggal 1-31 Desember

-Berlaku untuk Dine In, Take Away, & pembelian online (GrabFood, GoFood, & ShopeeFood)

-Promo tidak berlaku di gerai CFC Ramayana Cibitung, Depok Town Square, Bandara City Mall, Jatim Park, Ternate, Lelilef Halmahera, dan Labuan Square.

8. Wingstop

HOLIDAY TREAT spesial untukmu yang mau liburan lebih flavorful cuma Rp68.182 aja, kamu bisa dapetin:

6 Crunchy Wings

6 Boneless

2 Drinks

Cocok banget buat nemenin liburan dan malam tahun baru, biar makin meriah! Waktunya terbatas, cuma ada dari 19 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025