The Papandayan Percantik Seluruh Kamar, Cocok untuk Staycation Keluarga

Bisnis.com, BANDUNG — The Papandayan, hotel bintang lima dengan desain Classic Elegance, terus berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan, kemewahan, dan keramahan terbaik bagi setiap tamu.

Terletak di pusat bisnis Kota Bandung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto 83 – Bandung, hotel ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari akses mudah ke area bisnis sekaligus menghindari keramaian kota.

General Manager dari The Papandayan, Bobby Renaldi menjelaskan, sejak didirikan pada 1990, The Papandayan sempat menjalani proses renovasi besar-besaran yang mengharuskan penutupan sementara selama satu tahun.

Setelah dibuka kembali pada tahun 2011, hotel ini menghadirkan desain yang lebih segar dengan nuansa Classic Elegance dan menaikkan klasifikasinya menjadi hotel bintang lima.

“Pada akhir 2024 ini juga The Papandayan menyelesaikan renovasi menyeluruh, mencakup seluruh kamar serta beberapa fasilitas utama hotel,” jelasnya.

Hotel The Papandayan menampilkan 172 kamar tamu elegan yang terdiri dari tipe The Classic, The Premier, The Ambassador, The Suite, dan Presidential Suite. Setiap kamar didekorasi dengan menggabungkan elemen alam seperti batu, kayu, dan seni yang mencerminkan budaya lokal.

Pembaharuan yang dilakukan termasuk penggantian karpet, wallpaper, sofa cover, lighting, penambahan daybed pada suite room, serta sentuhan interior baru yang memberikan suasana yang lebih segar dan nyaman.

Renovasi juga mencakup Suagi Ballroom, yang memiliki luas 30 x 18 meter dan tanpa pilar, mampu menampung hingga 2.000 tamu untuk resepsi dan 400 tamu untuk acara duduk. Kini, Suagi Ballroom tampil lebih modern dengan wallpaper dan karpet baru, serta perubahan pada ceiling dan pencahayaan yang semakin menambah kemegahannya.

Ballroom ini juga menurutnya telah dilengkapi dengan 4 layar LED permanen berukuran besar, yang semakin memanjakan para tamu yang mengadakan acara di sana. Selain itu, The Papandayan memiliki ruang pertemuan lain seperti Cimanuk Room yang dapat menampung 200 orang untuk standing reception dan 150 orang untuk acara duduk. Tersedia pula 14 ruang pertemuan tambahan yang masing-masing dapat menampung hingga 80 orang.

Sebagai hotel dengan fasilitas lengkap, The Papandayan juga memiliki berbagai pilihan tempat makan, seperti Pago Restaurant, Mirten Lounge, Huru Batu Grill Garden, dan Cantigi Wine & Dine. Untuk Pago Restaurant, beberapa pembaharuan juga dilakukan pada area teras (outdoor), yang kini dilengkapi dengan kanopi buka tutup untuk kenyamanan tamu.

Fasilitas lain yang tersedia di The Papandayan antara lain Tropical Garden, Edelweiss Spa, Beauty Salon, Fitness Center, Kids Club, dan Kolam Renang yang kini dilengkapi dengan air hangat, menjadikannya kegiatan favorit bagi tamu yang menginap.

“Dengan beragam fasilitas yang telah diperbaharui, kini The Papandayan ingin menawarkan kenyamanan yang lebih bagi setiap tamu. Dengan tagline where you can experience A Balance In Life, kami yakin The Papandayan dapat menjadi pilihan menarik untuk kegiatan bisnis maupun liburan selama di Kota Bandung,” ucap Bobby.