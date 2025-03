15,2 Juta Rumah Tangga di Indonesia Bakal Pakai Teknologi Smart Home pada 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Tren smart home di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat, terutama di kalangan masyarakat urban.

Menurut laporan Smart Home+City Indonesia, diperkirakan sekitar 15,2 juta rumah tangga di Indonesia akan menggunakan teknologi smart home pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan minat yang semakin besar terhadap solusi hunian pintar.

Selain itu, inovasi terus berkembang dalam industri ini, dengan berbagai produsen menghadirkan teknologi yang lebih canggih dan user-friendly.

Baca Juga Di Masa Depan, Seperti Ini Isi Smarthome yang Canggih

Dukungan dari platform e-commerce serta kehadiran toko-toko offline juga membantu mempercepat adopsi perangkat smart home di Indonesia. Fenomena ini semakin menguatkan tren rumah pintar sebagai bagian dari gaya hidup modern.

Aristia Chen, Chief Marketing Officer Mazuta Group mengatakan perangkat rumah tangga pintar semakin diminati karena kemampuannya untuk mengotomatiskan berbagai tugas rumah, mulai dari membersihkan lantai hingga mengatur pencahayaan.

Dia mengatakan salah satu kategori yang mengalami lonjakan permintaan adalah vacuum cleaner pintar dan perangkat pembersih otomatis.

Kesibukan masyarakat urban mendorong mereka untuk mencari solusi praktis dalam menjaga kebersihan rumah tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

"Produk seperti robot vacuum cleaner kini semakin populer karena dapat bekerja secara mandiri dengan sistem navigasi cerdas dan kontrol berbasis aplikasi." ujarnya dalam pembukaan flagship store terbaru Ecovacs dan Tineco Indonesia di Pacific Place Mall, dalam keterangannya.

Adapun Gerai ini menjadi toko kesepuluh yang mengusung konsep gabungan antara kedua merek, setelah sebelumnya sukses membuka flagship store di berbagai lokasi strategis, termasuk Plaza Indonesia dan PIK Avenue.

Aristia Chen berharap kehadiran toko baru ini membuat mereka lebih dekat dengan customer, terutama customer di PIK yang banyak sekali.

Selain peresmian toko, acara ini juga menjadi ajang peluncuran tiga produk terbaru dari Tineco, yaitu Tineco Floor One Switch S7 Stretch, Tineco Floor One S6 Stretch Pro, dan Tineco Floor One S6 FlashDry.

“Produk-produk ini menawarkan teknologi canggih yang mampu memberikan pengalaman pembersihan rumah yang lebih efisien dan praktis," tambahnya.