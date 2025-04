Ragam Promo Hari Kartini 21 April 2025, Ada Gratis Naik TransJakarta, MRT dan LRT

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, ada beragam promo yang bisa Anda nikmati.

Promo ini diberikan oleh berbagai merchant mulai dari makanan hingga transportasi TransJakarta.

Berikut ragam promo spesial hari Kartini yang bisa Anda dapatkan hari ini

1. TransJakarta, MRT dan LRT

Pemprov DKI Jakarta kasih hadiah spesial buat kamu yang mau naik Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakartasecara cuma-cuma!

Catat tanggalnya ya:

Senin, 21 April 2025: Gratis khusus untuk seluruh penumpang perempuan

Kamis, 24 April 2025: Gratis untuk semua warga Jakarta

Catatan tambahan:

Layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan penugasan lainnya tetap mengikuti ketentuan tarif yang berlaku (termasuk Pergub No. 133 Tahun 2018).

Program ini sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan layanan transportasi publik yang selamat, aman, dan nyaman.

2. Platinum Resto

Rayakan semangat Kartini di Platinum Resto & Cafe!

Makan enak, suasana nyaman, dan dapatkan FREE Chocolate Ice Cream spesial buat kamu para wanita Indonesia

*Syarat & Ketentuan:

-Berlaku dari 20-24 April 2025

-Berlaku dengan min. Pembelian 1 menu utama

-Wajib follow instagram @platinumresto

-Berlaku dine in & take away

-Tidak berlaku kelipatan

-Hanya berlaku di Platinum Resto & Cafe New Concept

-Promo hanya berlaku untuk para wanita Indonesia

3. Timezone

tanggal 21 April karena ada promo spesial di kasir dan Fun App Baca dulu cara dapat promonya dan syarat ketentuannya di bawah ini, yuk!

Cara dapat promonya di kasir

1. Datang ke kasir Timezone terdekat.

2. Beli paket Tizo Bayar 200rb Dapat 410 Tizo.

Cara dapat promonya di Fun App

1. Download Fun App di App Store/Google Play Store.

2. Registrasi akun, lengkapi profile, dan daftarkan nomor powercard.

3. Nyalakan push notifikasi Fun App supaya nggak ketinggalan promo.

4. Klik menu Reload (Isi) di bagian bawah.

5. Pilih paket Tizo Bayar 1jt Dapat 2100 Tizo.

6. Pilih metode pembayaran & selesaikan transaksi.

7. Tunggu beberapa saat Tizo akan masuk ke kartumu.

5. Emados

Spesial Hari Kartini Diskon 21% untuk Semua Menu

Periode: 21 sd 22 April 2025

- Berlaku di semua store Emados

- Harga belum termasuk pajak PB1 10%

- Berlaku untuk menu harga normal

- Dine in, take away, WA hotline

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Tidak berlaku Gofood dan Grabfood

PESAN SEKARANG

0859-3154-1278

6. Pan & Co

Dalam rangka merayakan Hari Kartini, Pan&Co hadir untukmu dengan promo menarik yang siap membuat harimu makin berkesan!

S&K

Beli 1 bento varian apa saja, gratis 1 pancake original

Berlaku untuk all varian menu bento

Berlaku pada tanggal 19-24 April 2025

Berlaku di Pan&Co. yang berpartisipasi

Tidak dapat digabung dengan promo lain

Berlaku khusus dine-in

Berlaku kelipatan

Selama persediaan masih ada

Harga belum termasuk tax & service

Follow @panco.id atau Tiktok @panco.fluffypancakes untuk mendapatkan promo

7. Jungleland

Rayakan semangat Kartini dengan liburan seru bareng sahabat atau keluarga di Jungleland!

Cuma dengan 155 ribu udah bisa masuk berdua loh!

Periode: 21–25 April 2025

Khusus pembelian di loket Jungleland

Syaratnya gampang:

Khusus perempuan (boleh ajak cowok sebagai pendamping)

Tunjukkan KTP

Nggak bisa digabung promo lain ya!

8. Trans Studio Bandung

Spesial Hari Kartini, harga tiket jadi SUPER HEMAT!

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Trans Studio Bandung kasih kejutan manis buat kamu:

Tiket masuk cuma 80 RIBU/ORANG!

(dari harga normal 200rb)

Khusus untuk kedatangan tanggal 21 April 2025

HANYA 1 HARI SAJA!

Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini buat rayain semangat Kartini dengan cara paling seru bareng keluarga dan sahabat!

Beli tiketnya sekarang di: www.transentertainment.com

9. Abuba Steak

Spesial Kartini: Diskon 21% untuk Para Wanita Hebat!

Diskon 21% untuk semua varian steak, berlaku dine in & takeaway!

Buruan ajak bestie, mama, tante, atau diri sendiri — karena semua wanita berhak dimanjakan dengan Abuba Steak

S&K berlaku:

• Hanya untuk varian steak

• Maks. 3 menu dalam 1 transaksi

• Berlaku di semua cabang Abuba Steak

• Jam operasional 11.00–23.45 WIB

• Periode promo 21-23 April 2025

• Harga belum termasuk pajak

9. Pepperlunch

BUY 1 FREE 1 Spesial Hari Kartini

10. Ramen Ya

Mulai dari 30 Ribuan, kamu bisa menikmati paket lengkap ramen maupun nasi + ocha yang pastinYA ngenyangin.

Promo berlaku selama 21–24 April YA!

Yuk #kartinianYA di @ramenya.id dan ajak semua perempuan hebat lainnYA!

Syarat dan ketentuan :

- Wajib follow Instagram @ramenya.id

- Post di Instagram Story, mention @ramenya.id, dan sertakan hashtag #kartinianYA.

- Promo hanya berlaku Dine In di RamenYA! & RamenYA! X SushiYA.

- Belum termasuk tax & service charge.

11. Raacha & Suki

Rayakan Hari Kartini bersama @raachasuki, menu spesial favoritmu cuma RP 2.100* aja lho

Yuk langsung dapatkan promonya dan janjian untuk ke RAA CHA di 21-22 April 2025

*Syarat & Ketentuan:

-Minimal pembelian Rp 120.000 (sebelum pajak), bisa claim promo maks 2 pcs

-Berlaku kelipatan maks 3 dalam 1 struk

-Harga belum termasuk pajak

-Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya

-Periode promo: 21-22 April 2025

12. Gokana

RAYAKAN SEMANGAT KARTINI BERSAMA GOKANA!

Spesial di tanggal 21–22 April 2025, kamu bisa menikmati:

Gyoza atau Egg Roll hanya Rp 2.100!*

Atau dapatkan Silky Pudding GRATIS hanya dengan follow Instagram @gokanaresto lho*

Jangan sampai ketinggalan momen spesial ini, ajak keluarga dan sahabatmu dan ke GOKANA segera yaa!

*Syarat & Ketentuan berlaku:

-Harga belum termasuk pajak

-Pembelian menu promo harus disertai dengan pembelanjaan min. Rp 120.000 (sebelum pajak)

-Tidak dapat digabung dengan penggunaan voucher lainnya

13. Hop Hop

Spesial buat kamu yang penuh semangat kaya Kartini, HopHop punya promo manis:

2 CUP hanya 35K!

Bisa pilih minuman favorit kamu (maks. harga 25K/cup, tanpa topping)

Promo ini cuma berlaku dari 21–23 April 2025 lho!

Cocok banget buat kamu ajak bestie, mama, kakak, atau siapa pun yang kamu kagumi di Hari Kartini ini.

Yuk, rayakan semangat Kartini bareng HopHop!

S&K berlaku ya