Intip Kekayaan Paul McCartney, Musisi Miliarder Pertama di Inggris

Bisnis.com, JAKARTA -- Musisi legendaris dari band The Beatles, Paul McCartney, resmi menjadi musisi miliarder pertama di Inggris.

Menurut The Sunday Times Rich List, Paul, 82 tahun, mengalami peningkatan kekayaan bersih dari £1 miliar (US$1,34 miliar) pada 2024 menjadi £1,02 miliar (US$1,37 miliar) atau sekitar Rp22,5 triliun pada 2025.

Dia mengalami peningkatan kekayaan pada 2024 karena tur dunianya 'Got Back', yang berakhir pada Desember lalu setelah pertunjukan di Manchester dan London. Dia juga mengalami peningkatan kekayaan yang signifikan pada 2024, berterima kasih kepada Beyoncé.

Beyoncé melakuan cover untuk lagu ciptaan Paul, 'Blackbird', yang dia tulis pada 1968 tentang gerakan Hak Sipil AS.

Dengan judul baru 'Blackbiird', Beyonce merilis lagu tersebut sebagai bagian dari albumnya yang memenangkan penghargaan Grammy 'Cowboy Carter'.

Lagu tersebut memulai debutnya di posisi 27 di Billboard 100 dan ditonton sebanyak 14 juta kali secara resmi di AS dan 7.000 kali diunduh dalam minggu pertamanya.

Paul awalnya menulis lagu tersebut sebagai penghormatan kepada Little Rock Nine, sekelompok siswa yang menghadapi diskriminasi rasial setelah memulai sekolah di SMA khusus kulit putih Little Rock pada 1957.

Mengenai lirik 'Blackbird', Paul berkata dalam sebuah wawancara pada 2002 silam dengan stasiun radio California KCRW, bahwa "Blackbird" atau burung hitam menjadi simbol perjuangan orang kulit hitam di Amerika Serikat.

"Lagu ini sebenarnya bukan tentang burung hitam yang sayapnya patah, lho, lagu ini lebih bersifat simbolis."

Dalam buku 'Many Years From Now' bersama Barry Miles, Paul menguraikan maknanya. Dia menjelaskan bahwa yang ada dalam pikiran saya adalah seorang wanita kulit hitam, bukan seekor burung.

"Itu adalah masa-masa gerakan hak-hak sipil, yang sangat kita pedulikan, jadi ini benar-benar lagu dari saya untuk seorang wanita kulit hitam, yang mengalami masalah-masalah ini di Amerika Serikat," ungkapnya.

Pada Desember lalu, Paul tampil dalam dua pertunjukan di O2, Inggris, dan menyambut mantan rekan satu bandnya Ringo Starr di salah satu pertunjukan.

Saat tiba di panggung pada pertunjukan 19 Desember, Ringo mengatakan bahwa dia mengalami "malam yang luar biasa dalam pertunjukan yang luar biasa".

Ringo dan Paul telah bersatu kembali beberapa kali sejak meninggalkan The Beatles, termasuk pada tur Freshen Up Paul 2019, dan pada pertunjukan Ringo di Rock And Roll Hall Of Fame pada 2015.