Libur Sekolah, Wahana Inflatable Terbesar Dibuka

Bisnis.com, JAKARTA-The Big Bounce Indonesia, wahana inflatable terbesar di dunia yang bersertifikat Guinness World Records dibuka di PIK Jakarta Utara.

PT Sakti Rekatama Cipta (Magenta EO), mengatakan Indonesia menjadi negara pertama tur The Big Bounce di Asia Tenggara dengan mengubah kawasan Community Park di Pantai Indah Kapuk Dua (PIK2) menjadi wahana inflatable tour terbesar di dunia seluas lebih dari 35.000 m2 atau ukurannya setara dengan 5 kali luas lapangan sepak bola Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Event yang berlangsung selama masa liburan sekolah mulai 19 Juni hingga 20 Juli 2025 dandidukung oleh Kementerian Pariwisata sebagai salah satu destinasi wisata Wonderful Indonesia ini bertujuan untuk menghadirkan berbagai wahana inflatable terbesar dengan kualitas kelas dunia yang menyenangkan untuk destinasi liburan keluarga dan anak muda, terutama di masa liburan sekolah.

Business Development Director PT Sakti Rekatama Cipta (Magenta EO), Carolyne Sutradjaja sebagai Penyelenggara The Big Bounce Indonesia mengatakan, The Big Bounce diharapkan menjadi hiburan luar ruang yang aman dan menyenangkan, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mempererat kebersamaan antar keluarga, teman dan komunitas. Keseruan wahana melompat-lompat bukan hanya untuk anak-anak, semua orang dapat merasakan keseruannya.

"Kami berharap event hiburan ini juga memungkinkan bagi orang dewasa untuk menghilangkan stres dan ketegangan, serta menikmati saat-saat bahagia bersama teman dan orang tersayang. Selain itu, kami juga berharap event ini menjadi ruang inspiratif bagi keluarga, sekaligus memberi dampak ekonomi positif bagi UMKM dan mitra lokal yang ikut bergabung.” ujarnya.

Sebelum akhirnya mampir ke Indonesia, The Big Bounce sudah sukses besar digelar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Arab Saudi, Hong Kong dan negara-negara lainnya. Nah, sekarang gilirannya Asia Tenggara, dan Indonesia dipilih jadi yang pertama sebagai pembuka tur di kawasan ini.

Dalam The Big Bounce Indonesia, pengunjung dapat merasakan serunya melompat, berlari, dan menaklukkan berbagai rintangan dalam wahana inflatable raksasa. Wahana-wahana yang tersedia di The Big Bounce Indonesia bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, namun juga menguji ketangkasan, keseimbangan, dan tentu saja keberanian.

Tempat ini sangat cocok untuk mengisi liburan sekolah bagi anak-anak, bahkan untuk mempererat hubungan dengan teman-teman, atau sekadar menghabiskan akhir pekan dengan keseruan yang tak terlupakan. Meski permainannya penuh dengan aksi, keselamatan tetap menjadi prioritas utama di sini.

Dengan total luas area lebih dari 35.000 m2, The Big Bounce Indonesia menghadirkan 5 wahana lompat raksasa yang dirancang secara unik, diantaranya World's Biggest Bounce House seluas 2.700 m² yang merupakan area inflatable raksasa penuh atraksi spesial yang paling menakjubkan dan unik setiap 30 menit; The Giant yang merupakan wahana inflatable halang rintang raksasa dengan lintasan sepanjang 150 meter yang dibagi dalam 32 tantangan berbeda; Sport Slam, arena inflatable olahraga super seru yang luas untuk bermain basket, bola, dan permainan interaktif lainnya dengan berbagai ukuran; Octoblast dengan berbagai atraksi dengan tema bawah laut yang berbeda dari yang lain dengan karakter laut berwarna-warni dengan efek spesial yang menakjubkan, dan; AirSpace Pink Alien yang hadir dengan tema luar angkasa dengan dipenuhi alien ramah, dimana terdapat pesawat luar angkasa, planet raksasa, dan kolam bola di kawah bulan.

Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group, Fenny Maria mengatakan, PIK Tourism Board, kehadiran The Big Bounce Indonesia di Community Park PIK sangat berperan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan untuk dapat datang ke pantai indah kapuk serta menjadi salah satu daya tarik yang menghadirkan atraksi yang inovatif, berkelas, dan relevan bagi seluruh segmen pengunjung.

Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Vinsensius Jemadu mengatakan, hadirnya The Big Bounce Indonesia yang diselenggarakan oleh Magenta EO sebagai bentuk nyata dari sinergi dalam mendukung sektor pariwisata untuk menghadirkan salah satu destinasi wisata yang menghibur bagi masyarakat.

"Kami melihat event ini sebagai peluang besar untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya wisatawan keluarga dan generasi muda yang mencari pengalaman unik dan berbasis hiburan. Momentum liburan sekolah yang dipilih sangat tepat, karena liburan sekolah merupakan waktu yang tepat untuk anak-anak melakukan kegiatan positif dan quality time bersama keluarga. Selain itu, event ini juga dapat mendorong peningkatan kunjungan ke destinasi sekitar, hingga konsumsi produk lokal yang sejalan dengan misi kami dalam memperkuat ekosistem pariwisata nasional.” paparnya.

Psikolog dan Co-founder Rumah Dandelion, Binky Paramitha Iskandar, M.Psi., Psikolog, mengatakan anak-anak zaman sekarang, terutama yang tinggal di kota besar, semakin terbatas kesempatannya bermain di luar ruangan. Padahal bermain di luar ruangan memiliki sejumlah manfaat luar biasa bagi perkembangan anak. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk eksplorasi dengan lingkungan sekitarnya secara langsung.

Menurut penelitian, bermain di luar ruangan dapat meningkatkan kesehatan fisik, keterampilan motorik, kemampuan kognitif, serta keterampilan sosial.

Lebih lanjut Binky mengatakan, “Beragam wahana permainan luar ruangan dalam The Big Bounce Indonesia dapat mengembangkan dan mengasah kemampuan anak dengan cara yang menyenangkan.

Misalnya, pada area The Giant dan Sport Slam, area permainannya memungkinkan anak untuk melatih kemampuan motorik dengan memanjat, merangkak, melompat, dan berlarian. Di area Octoblast dan AirSpace Pink Alien, anak diajak untuk berimajinasi dengan bermain di area bertema fantasi. Selain itu rintangan yang ada dapat mengasah kemampuan problem solving anak dan mengasah keterampilan sosial ketika bermain bersama dengan teman dan keluarga.

The Big Bounce Indonesia juga memberikan banyak manfaat untuk orang dewasa. Selain ajang beraktivitas fisik bersama teman dan bersenang-senang, bermain juga bisa menjadi ajang katarsis atau sarana mengekspresikan emosi dengan melakukan kegiatan yang dapat membuatnya tertawa girang hingga berteriak penuh semangat.

Dalam The Big Bounce Indonesia, terdapat 3 sesi yang disesuaikan untuk berbagai kelompok usia, yaitu sesi Bounce Bright pada siang hari yang cocok untuk anak-anak dan keluarga, sesi Bounce After Dark pada sore hingga malam hari untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas dengan suasana party dan gemerlap lampu-lampu cantik, serta sesi Bounce Bash adalah sesi khusus hari hari tertentu di weekend dengan penampilan banyak bintang tamu dan hiburan di panggung utama, diantaranya Andre Taulany & Friends, Kahitna, The Changcuters HIVI!, Oomleo Berkaraoke X smash, Dhipa Barus with KC Jones, DJ Una dan DJ Yasmin.

Selain wahana, di The Big Bounce Indonesia, tak perlu khawatir. Di area event terdapat booth makanan dan minuman yang menawarkan beragam pilihan dari 40 tenant dari brand ternama dan UMKM, mulai dari camilan dan minuman ringan hingga makanan berat.

Tiket untuk bisa masuk wahana ini yaitu Rp 185.000/sesi pada hari biasa (weekdays) dan Rp 275.000/sesi saat akhir pekan atau libur nasional. Selain itu, tersedia juga tiket untuk paket keluarga mulai dari Rp 700.000 untuk 4 orang, hingga Rp 1.900.000 untuk 8 orang serta tersedia juga tiket untuk hari spesial Rp 350.000 khusus untuk sesi sore hingga malam. Setiap tiket berdurasi 90 menit, sudah termasuk akses khusus selama 45 menit di World's Biggest Bounce House dan The Giant, serta akses tak terbatas ke semua wahana lainnya.

"Selain di Jakarta, kami juga akan membawa keseruan event The Big Bounce Indonesia ini ke Bali yang akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2025 mendatang. “Kami berharap kehadiran event ini menjadi pembuka bagi lebih banyak pengalaman hiburan berskala internasional lainnya di Indonesia dan menjadi kebanggaan baru dalam peta pariwisata dan hiburan Asia Tenggara. Kedepannya, dengan pengalaman yang dimiliki, kami akan terus berupaya menghadirkan event berkualitas dan berkelas dunia lainnya untuk menghibur masyarakat Indonesia,” tutup Carolyne.