Bocoran Harga Tiket Konser My Chemical Romance 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Grup band My Chemical Romance akan menggelar konser di Asia, termasuk Jakarta pada 2026 mendatang.

Hingga saat ini belum diketahui berapa harga tiket konser di Jakarta, namun melalui akun instagram resmi myuniversemy, telah mengumumkan harga tiket konsernya di stadion Bukit Jalil Malaysia.

Harga tiket yang ditawarkan yakni mulai dari 299 ringgit Malaysia atau sekitar Rp1,14 juta untuk harga termurah.

Sementara itu untuk kelas termahal dibanderol 799 ringgit Malaysia atau sekitar Rp3,06 juta.

Dalam konser di Asia Tenggara, selain Jakarta, My Chemical Romance juga akan konser di beberapa negara lainnya seperti di Korea Selatan, Thailand, Filipina dan Singapura.

My Chemical Romance adalah grup musik rock Amerika dari New Jersey. Formasi grup musik ini saat ini terdiri dari vokalis utama Gerard Way, gitaris utama Ray Toro, gitaris ritem Frank Iero, dan bassis Mikey Way.

Mereka dianggap sebagai salah satu grup musik rock paling berpengaruh di tahun 2000-an dan merupakan artis utama dalam genre emo dan pop-punk, meskipun grup musik ini menolak label sebelumnya.