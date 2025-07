Katy Perry Nyaris Jatuh dari Atas Kupu-kupu Raksasa Imbas Malfungsi Properti Konser

Bisnis.com, JAKARTA — Katy Perry nyaris kecelakaan setelah mengalami kerusakan properti yang mengerikan kala tampil dalam Tur Lifetimes di San Francisco.

Dilansir People, pada Jumat (18/7/2025) penyanyi "Fireworks", itu sedang duduk di atas alat boneka kupu-kupu raksasa yang sedang terbang, namun kupu-kupu itu ketika tiba-tiba mengalami malfungsi di udara, menyebabkannya hampir jatuh ke arah penonton di Chase Center.

Video momen menakutkan tersebut diunggah para penggemar di media sosial, menunjukkan Katy Perry yang tengah menyanyikan lagunya "Roar" sambil berada di atas kupu-kupu yang sedang bergerak. Alat peraga itu tiba-tiba anjlok dan miring, menyebabkannya terpeleset di kursinya.

Baca Juga Deretan Artis yang Berencana ke Luar Angkasa, Selain Katy Perry

Dia sempat berhenti bernyanyi di tengah lagu, sementara para penonton konser yang ketakutan menyaksikan dari bawah.

Katy Perry juga tampak ketakutan saat mencoba berpegang erat pada kupu-kupu besar tersebut sebelum mendongak ke arah kabel yang terpasang dan kembali menatap penonton.

Dia kemudian mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja, sambil akhirnya terus menyanyikan lagu tersebut.

Baca Juga Fantastis! Harga Tiket Pesawat Luar Angka Blue Origin yang Dinaiki Katy Perry Rp470 Miliar

Dalam video lain yang dibagikan di TikTok, kupu-kupu tersebut akhirnya mulai bergerak lagi dan Katy Perry secara profesional terus menyanyikan lirik, "And you're going to hear me roar / Louder than a lion..."

Penyanyi itu kemudian membahas kecelakaan itu di Instagram Stories-nya dengan foto close-up yang buram dari reaksi ketakutannya terhadap kerusakan tersebut dengan tulisan, “Selamat Malam San Fran,” yang ditulis di atas gambar tersebut.

Belum lama ini, Katy Perry juga mengalami kerusakan teknis pada propertinya saat tampil di Australia pada 29 Juni 2025.

Dalam rekaman penggemar yang dibagikan di X, Katy Perry terlihat bersiap untuk diangkat melewati penonton di dalam bola logam sambil berpegangan pada beberapa kabel.

Setelah para petugas melepaskan baling-baling, bola tersebut naik dan tiba-tiba miring ke satu sisi, menyebabkan Perry kehilangan keseimbangan.

Dia mendapatkan kembali keseimbangannya dengan mencengkeram kabel saat bola yang miring itu mulai berayun. Para petugas mendekati bola tersebut beberapa detik kemudian saat diturunkan.

Katy Perry memulai Tur LifeTimes-nya untuk mempromosikan albumnya 143 pada 23 April. Dia dijadwalkan tampil berikutnya di Seattle pada 21 Juli 2025, sebelum menuju Kanada, kemudian Eropa dan Amerika Selatan hingga tur dunianya berakhir pada tanggal 7 Desember 2025.