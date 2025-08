Album Black Sabbath Melejit di Berbagai Tangga Lagu Dunia Usai Ozzy Osbourne Wafat

Bisnis.com, JAKARTA - Usai wafatnya Ozzy Osbourne, nama band Black Sabbath dan lagu-lagunya, melejit di tangga lagu di seluruh dunia, dengan jutaan orang membeli dan streaming semua karya sang artis legendaris.

Selain itu, lagu-lagu Ozzy Osbourne sendiri juga ikut melejit di tangga lagu berbagai peringkat rock dan hard rock yang diterbitkan oleh Billboard.

Dilansir dari Forbes, tangga lagu Top Hard Rock Albums minggu ini dikuasai oleh The Essential Ozzy Osbourne.

Kompilasi dari banyak single Osbourne yang paling sukses ini melonjak dari No. 9 ke posisi puncak – dan itu bukan satu-satunya upaya mendiang rocker ini untuk naik secara dramatis.

Sementara itu, album Paranoid dari Black Sabbath naik ke posisi kedua dalam daftar proyek hard rock paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat versi Billboard, melonjak dari posisi 18 ke posisi 2.

Paranoid selalu menjadi salah satu rilisan Black Sabbath yang paling terkenal, tetapi belum pernah berhasil menaklukkan tangga lagu Top Hard Rock Albums. Album ini masuk 10 besar untuk pertama kalinya minggu ini, dan hanya Osbourne sendiri yang menghalangi grup ini untuk mencetak album No. 1 baru.

Black Sabbath hanya pernah sekali merajai daftar Top Hard Rock Albums. Pada musim panas 2013, album 13 yang diberi judul tepat, debut di posisi pertama. Album ini bertahan di sana selama dua frame, dan masih menjadi album terlama grup ini di tangga lagu Top Hard Rock Albums, dengan 23 frame di antaranya.

Paranoid kembali ke dua daftar Billboard, kembali masuk ke tangga lagu Billboard 200 dan Top Album Sales di 40 besar, melesat ke posisi kedua dalam daftar Top Hard Rock Albums. Album penuh ini juga masuk dalam 10 besar di peringkat Top Rock & Alternative Albums dan Top Rock Albums.

Black Sabbath hanya berhasil menempati dua posisi di satu tangga lagu Billboard minggu ini, yaitu di tangga lagu Top Hard Rock Albums. Paranoid hampir kembali ke posisi No. 1, sementara The Ultimate Collection juga kembali muncul di posisi No. 23.