Ozzy Osborne Vokalis Black Sabbath Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Bintang heavy metal Ozzy Osbourne meninggal dunia di usia 76 tahun, hanya beberapa minggu setelah reuni dengan rekan-rekan bandnya di Black Sabbath dan menggelar konser perpisahan yang meriah untuk para penggemar.

Dalam sebuah pernyataan, keluarganya mengatakan: "Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, kami harus melaporkan bahwa Ozzy Osbourne tercinta telah meninggal dunia pagi ini. Beliau bersama keluarganya dan dikelilingi cinta." Saat tampil dari singgasana di atas panggung di Villa Park kurang dari tiga minggu yang lalu, Osbourne berkata kepada 42.000 penggemar: "Kalian tak tahu bagaimana perasaan saya, terima kasih dari lubuk hati saya."

Dilansir dari skynews, konser tersebut dimeriahkan dengan penampilan beberapa musisi favoritnya, termasuk Metallica dan Guns N' Roses, untuk "persembahan terakhir" sang bintang.

Osbourne dan rekan-rekan anggota Black Sabbath aslinya Tony Iommi, Terence "Geezer" Butler, dan Bill Ward - bersatu kembali untuk pertama kalinya dalam 20 tahun dan menjadi yang terakhir tampil di panggung konser Back To The Beginning pada 5 Juli.

Setelah kabar duka itu, Metallica mengunggah foto band bersama Osbourne di akun X, disertai emoji patah hati.

Ronnie Wood, dari The Rolling Stones, menulis: "Saya sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Ozzy Osbourne. Sungguh konser perpisahan yang indah yang ia gelar di Back To The Beginning di Birmingham."

Akun Black Sabbath di akun X mengunggah foto Osbourne dari konser tersebut dengan keterangan: "Ozzy Selamanya!"

Lahir dengan nama John Michael Osbourne pada 3 Desember 1948 di Aston, Birmingham, ia dikenal sebagai bapak heavy metal.

Pangeran Kegelapan yang menamakan dirinya sendiri ini memelopori genre musik tersebut bersama Black Sabbath sebelum meraih kesuksesan besar dengan caranya sendiri. Ia terkenal dengan lagu-lagu hits seperti Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train, dan Changes, baik bersama band maupun sebagai bintang solo.

Album debut Black Sabbath yang berjudul sama pada tahun 1970 berhasil masuk 10 besar tangga lagu Inggris dan membuka jalan bagi serangkaian lagu lainnya.