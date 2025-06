Kenalan dengan Kelly Tandiono yang Pimpin Miss Universe 2025

Bisnis.com, JAKARTA —Zetrix Miss Universe Indonesia kini memasuki babak baru dengan menghadirkan sosok baru untuk memimpin kontes kecantikan tahun ini dengan semangat yang berbeda dari sebelumnya.

Menandai transformasi ini, Kelly Tandiono resmi ditunjuk sebagai National Director, membawa tema tahun ini “Indonesian by heart, Rising to the Universe”.

Kelly membawa visi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta memperluas makna kecantikan. Kelly bakal memimpin kontes ini dengan menghadirkan ajang yang lebih relevan, inklusif, dan berdampak bagi perempuan Indonesia.

“Saya merasa sangat terhormat dipercaya sebagai National Director Zetrix Miss Universe Indonesia 2025,” ujar Kelly Tandiono.

Kelly adalah seorang supermodel, aktris, dan sosok yang konsisten mengangkat kekuatan perempuan dalam makna kecantikan dan kekuatan wanita dari dalam.

Wanita kelahiran Singapura, 28 Oktober 1986 itu telah berkecimpung di dunia model dan kontes kecantikan sejak usianya 14 tahun.

"Jadi memang saya di usia 14 tahun ini sudah ditemukan jadi seorang pencari bakat. Dari sana saya pun juga sudah menjelajahi berbagai peran, mulai dari model internasional hingga menjadi aktivis," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Dia juga mengungkapkan pernah berperan sebagai mentor pada kontes kecantikan tingkat internasional, yang memperkuat pengalamannya tentang pentingnya keberagamaan, pemberdayaan perempuan, dan bagaimana membangun karakter, serta kepercayaan diri melalui kontes kecantikan.

Di Miss Universe Indonesia 2025, Kelly akan membawa semangat baru dengan pendekatan yang lebih terbuka, inspiratif, dan adil bagi seluruh peserta.

Kompetisi tahun ini menyoroti pada aspirasi perempuan, memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa ke dunia, dan membentuk figur inspiratif sampai di panggung global.

Perempuan Indonesia dikenal dengan kekuatannya yang lembut, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan menyeimbangkan nilai-nilai tradisi dan modernitas dalam kehidupan sehari-hari.

Zetrix Miss Universe Indonesia hadir untuk merayakan kekayaan karakter ini, setiap finalis diharapkan akan membawa kisah hidup yang unik, otentik dan penuh inspirasi.

"Di 2025, sejalan dengan nilai-nilai global yang dijunjung Miss Universe Organization, Zetrix Miss Universe Indonesia kini mengemban misi untuk menemukan sosok perempuan yang tak hanya memesona secara fisik, tetapi juga berani, cerdas, dan punya kesadaran sosial yang tinggi untuk mewakili Indonesia di panggung dunia," terangnya.

Miss Universe tahun ini menekankan tak hanya pada aspek pemberdayaan, pendidikan, dan kebanggaan terhadap identitas budaya, tapi juga ajang aka menjadi sebuah gerakan, yang dilandasi oleh kejujuran, keberagaman, dan tujuan yang lebih besar dari sekadar kompetisi.

Hal ini diwujudkan dari terbukanya kompetisi ini tak hanya untuk wanita muda, tapi juga bagi semua wanita berusia 18 tahun ke atas, tanpa batasan usia, dan tidak lagi dikaitkan dengan status pernikahan atau sudah memiliki anak.

"Jadi semua kalangan bisa ikut. Kami tidak sekadar mencari seorang ratu, tapi kami mencari sosok pemimpin yang mampu menginspirasi generasi muda, menantang stereotip, serta mewakili Indonesia dengan hati, pikiran, dan tujuan yang jelas," imbuhnya.

Ajang Miss Universe Indonesia 2025 juga kembali menjalin kolaborasi strategis bersama Zetrix sebagai pemegang Title Sponsor resmi.

Sebagai blockchain Layer 1 yang dirancang khusus untuk aplikasi Web3.0 berskala pemerintah dan korporasi, Zetrix akan menghadirkan sistem DAO (Decentralized Autonomous Organization) berbasis Web3 yang memungkinkan keterlibatan publik secara langsung dalam pengambilan keputusan penting berkaitan dengan finalis favorit mereka, menjadikan kompetisi ini lebih seru, interaktif, dan demokratis dari tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi di bawah kepemimpinan saya, dan dengan kerja sama bersama Zetrix, saya akan memastikan semuanya berjalan secara adil dan demokratis, lewat pengambilan voting bagi para peserta di aplikasi Zetrix nantinya," tambahnya.